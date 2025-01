Radni zamienili się miejsca. Przewodniczący już prawa nie łamie

Katarzyna Ważna przeszła do komisji rewizyjnej, a jej miejsce w komisji budżetu, infrastruktury i mienia komunalnego zajął Piotr Błażewicz (fot. A. Szewc/Archiwum)

Piotr Błażewicz zamienił się miejscami z Katarzyną Ważną (oboje PiS). On przeszedł do komisji budżetu, ona do rewizyjnej. Dzięki tej roszadzie przewodniczący już przepisów nie łamie.

