Koncert „Trzech Tenorów Show” pierwszy raz w Lublinie

1990 rok, Termy Karakalli w Rzymie. Na estradzie stanęło trzech najwybitniejszych tenorów tamtych czasów: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo i José Carreras. Świat oszalał. Odtąd tenorzy znani z tego, że lubią ze sobą rywalizować, zaczęli tworzyć tercety. Zamiast rywalizacji proponują wspólną zabawę.

Podczas tego pamiętnego koncertu ustalił się niemalże kanon koncertu: oprócz największych partii operowych i operetkowych obowiązkowo muszą pojawić się pieśni neapolitańskie, które pozwolą w pełni oczarować głosem publiczność.

Koncert, na który zapraszamy udowodni, że każdy wieczór, każde spotkanie z trzema tenorami może mieć zupełnie inny charakter i to nie tylko ze względu na skład wykonawców. Każdy artysta ma tak bogaty repertuar, że układa się on w bukiet muzyczny, w którym będą dominować arie („Nessun dorma”, „Wielka sława to żart”, „La donna è mobile”) i pieśni neapolitańskie („O sole mio”, „Granada”) albo piosenki z musicali i przeboje muzyki pop („Love me tender”, „Podmoskownyje wieczera”, „Canta y no llores”), po które tenorzy również bardzo chętnie sięgają.



Nie zabraknie również niespodzianek: utworów Coena, Presleya, Sinatry czy nawet muzyki popularnej i rozrywkowej, a także pięknych polskich kolęd.

Koncert Trzech Tenorów to nie tylko piękna muzyka i śpiew. To także wielkie show, w którym dominuje humor i zabawa, to gra konwencją, która otacza artystów śpiewających tym rodzajem głosu, od białych szali i chusteczek po… PRZEKONAJCIE SIĘ PAŃSTWO SAMI !

Bilety w cenie 70 zł do nabycia: Sklepy Media Markt w Lublinie al. W. Witosa 32 lub ul. T. Zana 31 oraz online na: https://www.ebilet.pl/klasyka/opera-operetka/trzech-tenorow/

ZAPRASZAMY !!!