Wiedźmin IV na pierwszym zwiastunie, W roli głównej: Ciri (wideo)

Wiedźmin IV to pierwsza odsłona nowej wiedźmińskiej sagi. Sześciominutowy zwiastun prezentuje główną bohaterkę gry Ciri, która trafia do odosobnionej wioski. Wykluczenie komunikacyjne to akurat mniejszy problem. Większym jest wielki potwór mieszkający w pobliskiej jaskini.

Kontynuacja jednej z najwyżej ocenianych gier w historii (czyli Wiedźmina 3), ma być – jak zapowiadają twórcy – najbardziej ambitną i wciągającą odsłoną serii.

„Długo czekaliśmy, by w końcu móc to ogłosić: rozpoczynamy nową wiedźmińską sagę, a jej główną bohaterką jest Ciri!” – zapowiada Sebastian Kalemba, reżyser gry. „Od początku byliśmy pewni, że w Wiedźminie IV to właśnie jej historię chcemy opowiedzieć. To naturalny krok naprzód: z jej perspektywy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę znaczy być wiedźminem w tym brutalnym, mrocznym świecie. Teraz zabieramy was do tego świata za pomocą naszego zwiastuna. To, co w nim zobaczycie, to pierwsza zapowiedź wyzwań, jakie staną przed Ciri w naszej nowej grze”.

Gra Wiedźmin IV powstaje przy użyciu autorskiej wersji silnika Unreal Engine 5. Zwiastun filmowy jest prerenderowany w Unreal Engine 5 na niezapowiedzianej karcie graficznej Nvidia GeForce RTX.

Zwiastun jest też efektem współpracy ze studiem Platige Image, które w przeszłości pracowało już przy materiałach filmowych dla wiedźmińskiej serii.

Więcej na oficjalnej stronie gry Wiedźmin IV.