Kuchnia Vikinga otwiera kolejne Viking Pointy

Kuchnia Vikinga to catering dietetyczny, którego siedziba mieści się w Białymstoku. Nie stanowi to jednak przeszkody, by regularnie dostarczać posiłki mieszkańcom ponad 5 400 miejscowości w Polsce. Firma niedawno obchodziła swoje 5 urodziny, a na jej koncie możemy zaobserwować niemałe sukcesy, intensywny rozwój i coraz większą liczbę zadowolonych Klientów. Wszystko za sprawą autorskich diet, których w menu Kuchni Vikinga znajduje się aż 18. Różnorodność potraw i poszukiwanie złotego środka, by trafić w gusta każdego podniebienia to to, co Klienci umieścili wysoko na liście wśród zalet firmy. Świeże i wysokiej jakości produkty, to nie tylko kolejny dodatkowy atut dla zamawiających w Kuchni Vikinga dietę pudełkową, to również wsparcie dla lokalnych dostawców, z którego firma jest dobrze znana – regularnie wykorzystuje swój ogólnopolski zasięg do wspierania innych i promowania inicjatyw społecznych. Jedną z takich akcji jest autorski program edukacyjny – „Bez Ocen”, nastawiony na profilaktykę młodzieży w temacie zdrowej relacji z jedzeniem.

„Zbilansowana dieta to już nie tylko noworoczne postanowienia. To styl życia jaki narzuca nam coraz bardziej świadome społeczeństwo. Słuchamy naszych Klientów, ich opinii, sugestii oraz potrzeb – cieszą nas ich wybory dlatego chcemy ich w tym wspierać, stale urozmaicając naszą ofertę. W dzisiejszym zabieganym świecie, to ważne by zwolnić i skupić się przez chwilę na sobie i swoich potrzebach - catering dietetyczny daje taką możliwość” – mówi właściciel Kuchni Vikinga Łukasz Dawidziuk.

Jednym z rozwiązań, by zamierzone działania miały realny wpływ na codzienne wybory żywieniowe odbiorców, była idea utworzenia Viking Pointów. To nazwa sieci stacjonarnych sklepów cateringu dietetycznego Kuchni Vikinga, których obecnie istnieje już trzynaście w różnych miejscowościach w Polsce. W każdym z punktów można kupić pełnowartościowe posiłki na śniadanie, obiad lub kolację. To miejsca, do których można wstąpić podczas spaceru po pyszny deser lub wyrwać się z pracy i szybko kupić shake’a na drugie śniadanie. Oprócz pełnowartościowych dań, w punktach można wygodnie zjeść i napić się świeżej kawy. Właścicielom zależało na tym, by połączyć miejsce, w którym Klient nie tylko kupi produkty Kuchni Vikinga, ale również skosztuje różnego rodzaju posiłków, na które ma akurat ochotę. Dopełnieniem szerokiego asortymentu jest świeże pieczywo.

„Kuchnia Vikinga to catering dietetyczny, który jest częścią życia naszego klienta. Chcemy mieć punkt stacjonarny w każdym mieście w naszym kraju. Dlaczego? Po to, by Klient wiedział, że jestesmy tuż obok niego. Może zajść do nas porozmawiać, poradzić się, czy też spróbować naszego jedzenia. Zależy nam, żeby nie tylko wiedział jak smakuje nasze jedzenie, ale też znał sprzedawcę w punkcie stacjonarnym, który zawsze służy pomocą".

– mówi właściciel Kuchni Vikinga Łukasz Dawidziuk.

Viking Pointy to również gratka dla stałych Klientów cateringu dietetycznego, którzy mogą w punktach osobiście odbierać zamówioną dietę. Wówczas jej koszt jest niższy, niż w przypadku dostarczania jej codziennie pod wskazany adres.

Sklepami stacjonarnymi Kuchni Vikinga mogą cieszyć się mieszkańcy Białegostoku, Ełku, Gdańska, Łomży, Olsztyna, Ostrołęki, Sokółki, Suwałk, Warszawy, Wrocławia, a także od niedawna – Lublina. Viking Point został otwarty pod koniec sierpnia przy ul. Unickiej 3, a wygodne godziny otwarcia – od 6:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 do 18:00 w sobotę – pozwalają na zaopatrzenie się w najlepsze produkty zarówno przed, jak i po pracy.

To świetna alternatywa dla tych mieszkańców Lublina, którzy zastanawiają się nad wyborem jednej z diet oferowanych przez Kuchnię Vikinga. Obawy o smak posiłków, ich różnorodność i świeżość produktów, od teraz mogą sprawdzić i sami ocenić kupując pojedyncze posiłki dostępne w punkcie przy ul. Unickiej 3.