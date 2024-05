Przepisy na grilla: młoda kapusta

Zaczynamy od młodej, zasmażanej kapusty. Obowiązuje tu zasada im mniej, tym lepiej. Mniej dodatków, mniej przypraw, albowiem chodzi o to, żeby nie zagłuszyć wspaniałego smaku młodej kapusty. Danie będzie tak pyszne, że rodzina poprosi cię o dokładkę.

Młoda kapusta zasmażana

SKŁADNIKI: 1 główka młodej kapusty, 2 słodkie cebule, 1 pęczek koperku, pół kostki dobrego masła, szklanka bulionu warzywnego, 3 łyżki mąki, sól, biały pieprz.

WYKONANIE: kapustę obrać z zewnętrznych liście, pokroić na ćwiartki, opłukać. Każdą ćwiartkę pokroić na centymetrowe paski. Na głębokiej patelni przesmażyć na maśle pokrojone w kostkę cebule, dodać pokrojoną kapustę, podlać bulionem, dusić na wolnym ogniu pół godziny, pod koniec duszenia dodać pokrojony koperek. Na drugiej patelni rozpuścić masło, wsypać mąkę, zasmażyć, rozprowadzić bulionem i dodać do kapusty. Wymieszać, doprawić do smaku solą i białym pieprzem. Podawać z młodymi ziemniakami. A teraz pierogi z młodą kapustą.

Pierogi ze słodkiej kapusty według Marii Monatowej

Receptura z 1910 roku Dwie główki kapustki pokrajać na cząstki, obgotować na wpół słonej wodzie, posiekać na masę i udusić na maśle, na którem wpierw udusić drobno pokrajaną cebulę. Można dodać łyżkę ugotowanych i posiekanych drobno grzybków i trochę pieprzu.

Gdy kapusta już należycie przygotowana, odstawić aby wystygła, przygotować ciasto na pierogi, rozwałkować, nakładać kapustą i lepić. A gdy wszystko gotowe, ugotować w słonej wodzie i odcedziwszy oblać na półmisku rozpuszczonem masłem z przyrumienioną bułeczką lub z przysmażoną cebulką. (Receptura z 1910 roku).

Młoda kapusta z grochem i śmietaną

SKŁADNIKI: 2 główki młodej kapusty, 50 dag grochu, pół litra śmietany, 2 łyżki masła, łyżka mąki, pęczek koperku, sól, pieprz, ocet jabłkowy na smak.

WYKONANIE: groch namoczyć na noc. Ugotować, odcedzić, rozetrzeć. Poszatkowaną kapustę ugotować i odcedzić. Groch dodać do kapusty, doprawić solą, pieprzem i koperkiem, dodać masło, dusić 10 minut, zaprawić mąką ze śmietaną. Podawać z młodymi ziemniakami.

Golonka z młodą kapustą

SKŁADNIKI: 2 golonki tylne, sól, biały pieprz z młynka, 30 g oleju, 0,25 litra gorącej wody, 1 cebula, 1 liść bobkowy, 2 goździki, 2 jagody jałowca, pół szklanki mocnego ciemnego piwa, 50 dag młodej, zasmażanej kapusty.

WYKONANIE: naciąć skórkę ostrym nożem w romby, mocno przyprawić solą i pieprzem. W dużej brytfannie rozgrzać olej, obsmażyć golonki, podlać gorącą wodą. Naszpikować połówkę cebuli goździkami, drugą listkiem laurowym, razem z jałowcem dodać do brytfanny. Wstawić pieca w temperaturze 200 stopni na 2 godziny. Podczas pieczenia podlać resztą gorącej wody. Po godzinie pieczenia polewać golonki piwem po wierzchu, dzięki czemu utworzy się chrupiąca skorka. Po upieczeniu sos z brytfanny przecedzić, dodać wody, polać golonki na półmisku. Podawać z młodą, zasmażaną kapustą.

Wege kapuśniak z młodej kapusty

SKŁADNIKI: 50 dag młodej kapusty, 2 cebule, pół selera, 2 marchewki, 2 pietruszki, 2 suszone grzyby, łyżka koncentratu pomidorowego, 6 jagód jałowca, listek, ziele, sól, pieprz, łyżeczka cukru, 1 łyżka masła, 2 łyżeczki mąki, pęczek koperku.

WYKONANIE: namoczone na noc grzyby zalać szklanką przegotowanej wody, ugotować. Obrane warzywa zalać wodą, dodać przyprawy, ugotować. Miękkie warzywa wyjąć z wywaru. Posiekaną kapustę włożyć do rondla, zalać przecedzonym wywarem. Gotować 10 minut. Dodać pokrojone w paseczki grzyby i wywar z grzybów. Pogotować, dodać pokrojone warzywa, koncentrat, sól i cukier na smak. Zaprawić zasmażką z masła i mąki. Na koniec obficie posypać posiekanym koperkiem. Podawać z młodymi ziemniakami na oddzielnym talerzu.

Pejzanka z Kozłówki

To zupa z młodą kapustą z piękną historią w tle. Historią z Kozłówki. To właśnie tam 12 września 1926 roku pobrali się Maria Brzozowska z Michałem Zamoyskim. W archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przechowywane jest „Zawiadomienie o ślubie Marii Brzozowskiej z Michałem Zamoyskim” oraz „Menu przyjęcia weselnego”. Przybyłych gości, wśród których był generał Władysław Sikorski, podjęto pejzanką.

Jak ugotować weselną pejzankę? Ugotować bulion na włoszczyźnie. Młodą kapustę poszatkować. W rondlu roztopić masło, dusić kapustę podlewając wywarem, posolić. Zalać wywarem, dodać młode ziemniaki pokrojone w ćwiartki oraz młoda kalarepkę pokrojoną w kostkę. Doprawić solą z pieprzem. Mąkę wymuszać ze śmietaną, dodać kilka łyżek zły, zahartować w wlać do zupy. Wymieszać, doprawić zupę pieprzem, obficie posypać posiekanym koperkiem.

Kotleciki z młodej kapusty

SKŁADNIKI: 1 główka młodej kapusty, 10 dag czerstwej bułki, pół szklanki mleka, 3 dag tłuszczu, 2 jaja, 5 dag cebuli, sól, pieprz, tarta bułka, olej do smażenia.

WYKONANIE: kapustę obrać z wierzchnich liści, opłukać, poszatkować, ugotować (10 minut) w małej ilości osolonej wody, odparować i wystudzić. Bułkę namoczyć w mleku i odcisnąć. Pokrojoną cebulę zrumienić na tłuszczu. Bułkę, kapustę i cebulę przekręcić przez maszynkę. Dodać 2 jajka, 2 łyżki tartej bułki, doprawić solą i pieprzem, starannie utrzeć. Z ostudzonej masy formować kotlecik, otaczać w tartej bułce, smażyć na złoty kolor. Podawać z sosem pieczarkowym.

Młode kapuśniaczki

SKŁADNIKI: na ciasto: 1 kg mąki, 1 łyżka margaryny, 3 jaja, 1 łyżka cukru, 1 łyżka soli, mała kostka drożdży. Farsz: młoda obgotowana kapusta, pęczek posiekanego koperku, sos grzybowy, pieprz, papryka słodka, kminek, olej, cebula, sól, mak na posypkę.

WYKONANIE: z podanych składników wyrobić farsz do kapuśniaczków. Dobrze doprawić. Drożdże rozmieszać z cukrem, wlać do mąki i dodać pozostałe składniki i zagnieść ciasto. Zostawić je do wyrośnięcia. Następnie grubo rozwałkować, wykrajać kółka, nakładać farsz, lepić kapuśniaczki jak pierogi. Posmarować białkiem jajka, posypać makiem, piec w piekarniku w temperaturze 200 stopni przez 20 minut.

Młoda kapusta i pokrzywa

To dobrana para. O dobroci młodej pokrzywy pisaliśmy wielokrotnie. Jej fanką jest Patrycja Janowska z Kazimierza Dolnego. – Jestem leniwą minimalistką, więc po prostu blanszuję, polewam olejem, najchętniej lnianym, solę, doprawiam pieprzem i pożeram. Ale uwielbiam też omlety z pokrzywą, wrzucam pokrzywę do zup wszelkich, do gotujących się kasz. Uwielbiam też młodą kapustę duszoną z masłem, do której dodaję pokrzywę. Proszę spróbować – mówi Patrycja Janowska.

Spróbowaliśmy, jest mega. Spróbowaliśmy także surówki z młodej kapusty z pokrzywą, która do wszelkich mięs smakuje obłędnie. Pół główki młodej kapusty należy poszatkować, dodać startą na średnich oczkach marchewkę i jadło, dodać po łyżce drobno posiekanego szczypiorku, koperku i młodych listków pokrzywy majowej. Dodać łyżkę oleju, doprawić solą i pieprzem, na koniec skropić odrobiną soku z cytryny i doprawić szczyptą cukru.

Na koniec placki z młodej kapusty i pokrzywy

Młodą kapustę należy posiekać, dodać garść posiekanej pokrzywy i ugotować w osolonej wodzie, odcedzić, wymieszać z posiekanym koperkiem. Z mąki, jajek, wody i soli zrobić ciasto jak na naleśniki, wymieszać z kapustą, doprawić solą z pieprzem. Smażyć jak placki ziemniaczane. Podawać ze śmietaną lub jogurtem. Smacznego.