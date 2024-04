Bezpieczeństwo i aspekty higieniczne zbiorników na deszczówkę

Czy instalacja zbiornika na deszczówkę wymaga pozwolenia?

Gromadzenie deszczówki to coraz częstsza praktyka. Zbiornik na deszczówkę może okazać się opłacalną inwestycją, w głównej mierze ze względów ekonomicznych, ale też ekologicznych.

Warto mieć jednak na uwadze, że polskie przepisy prawne nie są obszernie, jeśli chodzi o gospodarowanie wody deszczowej. Znaczna część z nich znajduje się w poszczególnych ustawach prawa budowlanego, a największym sporem okazuje się zazwyczaj kwestia pozwolenia.

Co więcej, niektóre starostwa nieco inaczej podchodzą do interpretacji ustaw – jedne narzucają obywatelom ubieganie się o pozwolenie na budowę, a inne wymagają jedynie zgłoszenia. Jednak w praktyce najpowszechniejszy jest pogląd, że niepotrzebne jest uzyskanie decyzji na budowę zbiornika retencyjnego – zarówno tego przydomowego, jak i podziemnego o pojemności poniżej 10 m³.

Rozróżnienie obowiązuje też przy ich rodzajach. Podziemne zbiorniki zazwyczaj montuje się w trakcie budowy domu. Jeszcze do 2018 roku podlegały one takim samym przepisom (Prawo Wodne) jak przydomowe szamba. Jednak od wejścia nowych, deszczówka nie jest już uznawana za ścieki.

Zbiorników na deszczówkę nie uznaje się za zbiorniki wodne, teoretycznie więc nie wymagają one wydania zgody na budowę. W przypadku tych naziemnych uznaje się je za integralną część budynku. Nie potrzebują więc dodatkowego pozwolenia.

Gdzie można odprowadzać wodę deszczową?

W przepisach dotyczących wody deszczowej zawarte są też informacje dotyczące jej odprowadzania. Za ten proces uważa się przekierowywanie jej w inne miejsce.

Przede wszystkim da się ją odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub tej ogólnospławnej oraz do rowu melioracyjnego. Taką wodę można podłączyć i wykorzystać do wypełnienia oczka wodnego, fontanny i innych akwenów ogrodowych. Dozwolone jest również przekierowywanie jej do zbiorników retencyjnych lub na tereny nieutwardzone, przy czym trzeba uważać na rodzaj gruntu. Odprowadzenie cieczy na ten o wysokiej nieprzepuszczalności może doprowadzić do lokalnych podtopień lub podmyć.

Deszczówki kategorycznie nie wolno przekierowywać bezpośrednio do kanalizacji bytowej (czyli takiej, do której trafiają ścieki z budynków), a także na teren sąsiedniej działki oraz na ulicę. Przepisy regulujące ten proces znajdują się, m.in. w prawie budowlanym, prawie wodnym, czy też w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, które dotyczy warunków technicznych i usytuowania budynków.

Opłaty za odprowadzanie deszczówki – co należy wiedzieć?

W niektórych przypadkach odprowadzanie takiej wody może się wiązać z określonymi opłatami. Mowa tu przede wszystkim o podatku deszczowym. Swego czasu wzbudził wiele kontrowersji, ale aktualnie nie każdy, kto odprowadza deszczówkę, musi go opłacać.

Zasada ta dotyczy gospodarstw o powierzchni większej niż 3500 m², których teren jest w 70% zabudowany lub pokryty nawierzchnią nieprzepuszczającą wody. Zalicza się do niej materiały takie jak beton, asfalt czy kostkę brukową. Dodatkowym warunkiem jest to, że nieruchomość musi znajdować się na terenie bez dostępu do kanalizacji otwartej lub też zamkniętej. Wynika to ze zmniejszenia naturalnej retencji.

W praktyce podatek ten dotyczy przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, magazynów i innych powierzchni handlowych, a także biurowców lub budynków mieszkalnych.

Dlaczego warto zainstalować zbiornik na deszczówkę?