Czy warto dochodzić zwrotu nadpłat z kredytu frankowego w 2024 roku?

Niestety nieprzewidywalne wahania kursu franka szwajcarskiego spowodowały, że zadłużenie wielu osób znacząco wzrosło. W odpowiedzi na te trudności, polskie sądy coraz częściej orzekają na korzyść kredytobiorców, umożliwiając im odzyskanie sporych sum pieniężnych.

W 2024 roku nadal istnieje możliwość unieważnienia umowy kredytu frankowego lub jego przewalutowania.

Czy warto walczyć o zwrot z kredytu frankowego?

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w sprawach kredytów frankowych. Kancelaria frankowa Kraków oferuje profesjonalną analizę umowy kredytowej, pomagając ocenić, czy istnieją podstawy do wniesienia pozwu. Profesjonalna analiza umowy kredytowej pomoże ocenić czy istnieją podstawy do wniesienia pozwu. Największe korzyści dla kredytobiorców przynosi unieważnienie umowy kredytowej. Sprawia ono, że umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie istniała. Odfrankowienie kredytu - czyli przeliczenie go na złotówki po kursie z dnia zawarcia umowy - może być również korzystne, szczególnie w przypadku spadku kursu franka. W większości przypadków kredytobiorcy mogą liczyć na zwrot nadpłaconego kapitału od banku.

Jakie są koszty i korzyści z unieważnienia umowy kredytowej?

Decydując się na unieważnienie umowy kredytu frankowego, należy liczyć się z kosztami prowadzenia procesu oraz honorarium dla kancelarii prawnej. Jednak korzyści płynące z unieważnienia umowy mogą być o wiele większe. Kredytobiorca zostaje zwolniony z obowiązku spłaty rat, a wyrok sądu umożliwia wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości. W wielu przypadkach bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconych kwot kredytobiorcy.

Korzyści rosną wraz z wartością kredytu. Kredytobiorcy z większymi kredytami mogą liczyć na większe zwroty, ale również posiadacze mniejszych kredytów mają prawo walczyć o zwrot nadpłaconych kwot. Każdy kredytobiorca frankowy ma możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie.

Wyliczanie roszczeń frankowych

Aby dokładnie oszacować wysokość roszczeń związanych z kredytem frankowym sądy często korzystają z opinii biegłych. Eksperci dokonują szczegółowych obliczeń, uwzględniających wiele czynników wpływających na końcową kwotę należną kredytobiorcy. Najważniejsze elementy brane pod uwagę to m.in. kwota kredytu, ilość transz oraz daty ich wypłaty, rodzaj kredytu (denominowany lub indeksowany), a także warunki umowy kredytowej, takie jak oprocentowanie, prowizje czy ubezpieczenia.

Wysokość roszczenia może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Różnice w terminowości spłat rat kredytowych oraz specyficzne zapisy umowy kredytowej mogą w dużym stopniu wpływać na finalną kwotę, którą kredytobiorca może odzyskać. Z tego względu każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy i dokładnych wyliczeń przeprowadzanych przez specjalistów w dziedzinie finansów i prawa.

Obliczanie nadpłaty kredytu frankowego

Nadpłata kredytu frankowego to różnica między sumą wszystkich wpłaconych dotychczas rat a sumą, którą kredytobiorca powinien zapłacić, gdyby umowa kredytowa nie zawierała niedozwolonych klauzul dotyczących indeksacji, denominacji lub waloryzacji. W przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, nadpłata może być różnicą między kwotą wypłaconą przez bank, a sumą wpłat dokonanych przez kredytobiorcę.

Aby precyzyjnie obliczyć nadpłatę, kredytobiorca powinien uzyskać zaświadczenie z banku o dotychczasowych wpłatach na poczet kredytu. Na podstawie tego dokumentu możliwe jest dokładne wyliczenie nadpłaconej kwoty. Jednakże szczegółowe i wiążące wyliczenia często wymagają dodatkowych dokumentów i analizy specjalistów.

Walczący o swoje prawa kredytobiorcy frankowi mają realne szanse na odzyskanie sporych sum pieniężnych, zwłaszcza w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Taka decyzja sądu powoduje, że umowa kredytowa przestaje istnieć, a kredytobiorca jest zwolniony z dalszej spłaty zobowiązania. Unieważnienie umowy może również prowadzić do zwrotu nadpłaconych kwot przez bank. Proces dochodzenia praw w sądzie wiąże się też z pewnymi kosztami, w tym kosztami sądowymi i honorarium dla kancelarii prawnej. Korzyści płynące z unieważnienia umowy, takie jak zwolnienie z obowiązku spłaty rat oraz możliwość wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej, często przewyższają poniesione wydatki.