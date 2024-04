Najciekawsze miejsca do życia pod Białymstokiem – gdzie warto zamieszkać?

Podlasie pełne atrakcji – i nie tylko

Przyjrzeliśmy się bliżej okolicom Białegostoku i odkryliśmy, że wybór kilku najciekawszych miejsc do życia wcale nie jest prosty. Po burzliwych dyskusjach udało nam się jednak wyróżnić rejon, który przyciąga uwagę kameralnością swoich wsi, przepięknymi terenami miasteczek oraz wyjątkowymi atrakcjami: gminę Choroszcz.

Porosły – w poszukiwaniu spokoju

Zacznijmy od miejsca do zamieszkania pod Białymstokiem idealnego dla osób, które szukają przede wszystkim odpoczynku. Po pracy, uczelni, codziennych obowiązkach – albo zwiedzaniu Podlasia pełnego atrakcji :). Porosły to wieś położona w gminie Choroszcz, tuż przy granicy Białegostoku. Wg stanu na 2021 rok zamieszkuje ją nieco ponad 1500 osób, choć Porosły stale się rozwijają, czego doskonałym dowodem są nowe inwestycje deweloperskie M Development składające się z nowoczesnych, komfortowych osiedli mieszkaniowych oraz domów.

Dlaczego warto tu zamieszkać? Porosły są otoczone terenami zielonymi. To miejsce, w którym możesz się cieszyć spokojem, świeżym powietrzem i kontaktem z naturą – szczególnie gdy porównasz klimat Porosłów z dużym miastem. A przy tym nie będziesz mieć poczucia, że żyjesz na odludziu. Porosły stale się rozwijają, powstają tu kolejne nowe osiedla, nie brakuje sklepów czy rozwiniętej infrastruktury drogowej.

Choroszcz – piękne miasto, piękna gmina

O atrakcjach Choroszczy nie można mówić wyłącznie w kontekście samego miasta. Tu niezwykła jest cała gmina Choroszcz, czyli ponad 30 miejscowości wiejskich. I wszystkie mają coś do zaoferowania! Możemy swobodnie stwierdzić, że mieszkając w gminie Choroszcz, zawsze będziesz mieć co zwiedzać i nie zabraknie Ci wypoczynkowych terenów zielonych do odkrycia. Ale do rzeczy – co warto zobaczyć w tym rejonie? Gdzie warto zamieszkać?

W Choroszczy nie będziesz się nudzić

Zacznijmy od samej Choroszczy. To historyczne miasto o rozwiniętej infrastrukturze, pełne obiektów sportowych, szlaków rowerowych i pieszych, zabytków czy parków. Wyróżnia się między innymi pięknym Rynkiem 11 Listopada otoczonym kamienicami z XIX wieku, słynnym Pałacem Branickich czy Babią Górą znaną dawniej jako Świtkowizna, gdzie Słowianie składali ofiary Światowidowi. W czerwcu zabierzesz tu dzieci na Dni Choroszczy, a w sierpniu odwiedzisz Jarmark Dominikański.

Gmina Choroszcz – jest gdzie mieszkać

Wśród 33 miejscowości wiejskich gminy Choroszcz masz spory wybór miejsca do zamieszkania. Jeśli zależy Ci na bliskim położeniu z Białymstokiem, to ciekawą opcją mogą być Klepacze. To niewielka, otoczona lasami wieś leżąca nad rzeką Horodnianką, której infrastruktura intensywnie się rozwija.

W Klepaczach powstają nowe, atrakcyjne osiedla mieszkań i domków, takie jak Leśna Przystań. To inwestycja zrealizowana z myślą o bliskości natury, niskoemisyjności, bezpieczeństwie i funkcjonalności – wyróżnia ją między innymi zastosowanie przez dewelopera systemów rekuperacji czy pomp ciepła.

W gminie Choroszcz warto zobaczyć również najprawdopodobniej średniowieczną wieś Barszczewo, dawną siedzibę gminy. We wsi bez wątpienia zachwyca zabytkowa architektura – bez trudu napotkasz tutaj murowane domy z początku 1900 roku, nawiązujące do neogotyku.

Narwiański Park Narodowy – jedna z najważniejszych atrakcji Podlasia

Bez względu na to, gdzie w gminie Choroszcz zdecydujesz się zamieszkać, punktem wspólnym każdego miejsca będzie bliskość Narwiańskiego Parku Narodowego nazywanego polską Amazonią. Gmina od strony zachodniej łączy się z Narwią, gdzie możesz spędzać całe godziny na szlakach pieszych i rowerowych, wylegiwać się na trawie i podziwiać przeróżne gatunki zwierząt.