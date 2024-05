Cel Górnika Łęczna na mecz ze Stalą Rzeszów? Wygrać pomimo poważnych osłabień

Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu pewne rozstrzygnięcia już zapadły, ale wciąż jest wiele niewiadomych. Zacznijmy od tego co już jest pewne. Z Fortuna I Ligą żegnają się Zagłębie Sosnowiec i Podbeskidzie Bielsko-Biała, a wszystko wskazuje na to, że trzecim ze spadkowiczów zostanie albo Resovia albo Polonia Warszawa.

Pewna gry w PKO BP Ekstraklasie w przyszłym sezonie jest Lechia Gdańsk, a bliska bezpośredniego awansu jest też Arka Gdynia (co warte podkreślenia już w tej kolejce obie te drużyny zmierzą się ze sobą w derbach Trójmiasta). Natomiast w strefie barażowej niewiadomych jest najwięcej. Niemal pewni gry w barażach o PKO BP Ekstraklasę są gracze GKS Katowice.

Z kolei Górnik Łęczna może je sobie zapewnić już w tej serii gier. Zielono-czarni podejmą u siebie Stal Rzeszów i jeśli wygrają przedłużą sobie sezon. Z kolei w przypadku remisu trzeba będzie obserwować wyniki innych spotkań, a wszystko może rozstrzygnąć ostatnia kolejka. Dlatego warto by podopieczni trenera Pavola Stano sięgnęli już w ten weekend po komplet punktów.

Do Łęcznej przyjedzie wspomniana Stal, która w tym sezonie nie gra już o nic więcej poza prestiżem. Zespół trenera Marka Zuba utrzymanie ma pewne, ale i zbyt dużą stratę do strefy barażowej. Tym samym ekipa z Podkarpacia do meczu z Górnikiem podejdzie bez dodatkowej presji, co nie oznacza, że „położy się” przed Górnikiem. Tym bardziej, że niedawno Stal dostała ogromne lanie od GKS Katowice (0:8 na wyjeździe w 31. kolejce) i aby kibice szybciej zapomnieli o tym wyniku będzie chciała zakończyć sezon w jak najlepszym stylu.

Większa presja spoczywać będzie więc w najbliższą sobotę na Górniku. Maciej Gostomski i spółka mają już jednak doświadczenie w walce o strefę barażową i z pewnością będą je chcieli wykorzystać. Problemem, i to sporym, mogą okazać się braki kadrowe na to spotkania. A to dlatego, że aż trzech zawodników czeka przymusowa pauza za kartki. Mowa o Ilkayu Durmusie, Kacprze Łukasiaku i Marko Roginiciu, a więc trzech bardzo ważnych ogniwach zespołu z Łęcznej. Kto może ich zastąpić? Wydaje się, że w miejscu Łukasiaka do gry zostanie oddelegowany Piotr Starzyński, który z Polonią zaliczył ponad 20 minut gry. Z kolei za Roginicia w wyjściowej jedenastce może pojawić się Karol Podliński, a za Durmusa być może zagra Daniel Dziwniel, który w ostatnim meczu w Warszawie wszedł w końcowych minutach.

Początek meczu w Łęcznej zaplanowano na godzinę 20. Spotkanie będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Piłkarze z Łęcznej liczą jednak na to, że w sobotni wieczór na trybunach pojawi się jak najwięcej kibiców, którzy pomogą im w walce o baraże do PKO BP Ekstraklasy.