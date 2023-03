Brutalne pobicie w Białej Podlaskiej nagrane na filmie. Zatrzymali sprawców. Zdjęcia, wideo

Startują miliardy z UE dla lubelskiego. W pierwszym rzucie na szkolenia i na OSP

W końcu są pierwsze nabory w ramach przyznanych województwu lubelskiego funduszy unijnych do 2027 roku. W sumie to 2,4 mld euro, a w pierwszej kolejności są to pieniądze dla biznesu, straży pożarnych czy na szkolnictwo.