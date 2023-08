Na te sklepy czeka wielu mieszkańców. Przy Karuzeli powstanie największy parking w mieście

Nowy raj dla miłośników zakupów powstaje przy ulicy Łomaskiej, na działce po dawnej Bialskiej Fabryce Mebli. Budowa ruszyła jesienią ubiegłego roku, a odpowiada za nią firma Hochtief. – Dobiegają końca prace wykończeniowe na terenie Karuzeli. We wrześniu, zgodnie z zapowiedziami planujemy otwarcie – potwierdza Grzegorz Pękalski, członek zarządu Karuzela Holding. Według inwestora, będzie to największy kompleks handlowy w regionie. A w mieście na pewno.

Tworzą go trzy budynki o łącznej powierzchni blisko 28 tys. mkw. A w środku 30 sklepów. – Karuzela da możliwość zakupów dla klientów w każdym wieku w sklepach najbardziej lubianych marek. Swoje salony otworzą także operatorzy, którzy dotychczas byli dostępni wyłącznie w większych miastach– zaznacza Pękalski.

Wiadomo, że swoje punkty otworzą tu takie marki jak: Reserved, Sinsay, House, Cropp, CCC, Pepco, 4F, Media Expert, Rossmann czy keas. A te do tej pory nieobecne w Białej Podlaskiej szyldy to na przykład: New Yorker, HalfPrice, Apart, Home&You, Douglas, Dealz, Action, Tedi czy Kakadu Zoo. Zakupy spożywcze będzie można zrobić w Lidlu, a meble kupić w salonie Agata.

Inwestor liczy na zainteresowanie klientów nie tylko z miasta. – Ale także z całego regionu, a wpływa na to lokalizacja i dostęp z drogi wojewódzkiej numer 812 – zauważa szef spółki. Do tej pory, dużą część klientów stanowili też Białorusini, którzy chętnie przyjeżdżają do Białej Podlaskiej na zakupy do marketów spożywczych, ale też sklepów ze sprzętem RTV AGD.

Przed centrum będzie rozległy parking na blisko 1 tys. miejsc. Ale teren wokół nie będzie spowity samą kostką. Ma być zielono, choćby za sprawą łąk kwietnych.

Inwestycja kosztuje 150 mln zł. Ale spółka pompuje też pieniądze w dodatkowe prace. Chodzi o trwającą budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Łomaskiej i Sportowej, które będzie gotowe na otwarcie Karuzeli. Ma ono ułatwić wjazd do galerii.