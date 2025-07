Felin. Nowe inwestycje drogowe, chodniki i ścieżki rowerowe

Felin to jedna z najmłodszych i najszybciej rozwijających się dzielnic Lublina. Jak podkreślał, Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, rozwój tej wschodniej części miasta jest wynikiem intensywnej zabudowy wielorodzinnej i zjawiska suburbanizacji – przesuwania granic zabudowy coraz dalej poza ścisłe centrum.

Nowe osiedla powstają tam, gdzie jeszcze niedawno kończyło się miasto – dziś niektóre pętle autobusowe, jak przy ul. Jagiełły, które były „na uboczu”, znajdują się w centrum nowych układów osiedlowych.

W ślad za zabudową podąża infrastruktura. Felin zyskuje nowe drogi, m.in. przedłużenie ul. Franczaka „Lalka”, modernizowaną ul. Dekutowskiego czy wiadukt nad torami kolejowymi przy ul. Grygowej, który przeszedł gruntowną przebudowę i otrzymał nową trakcję trolejbusową. Ważne są też ulice dojazdowe, jak Królowej Bony, gdzie miasto wspólnie z deweloperami realizuje inwestycje drogowe – odcinki jezdni, sygnalizację świetlną, zjazdy i zatoki przystankowe.

Współpraca z inwestorami prywatnymi umożliwia też lepsze połączenie np. ze szpitalem przy ul. Grenadierów, gdzie część dróg powstaje przy zaangażowaniu instytucji zewnętrznych, np. policji. Wiele inwestycji realizowanych jest również dzięki środkom z rezerwy celowej, którą zarządza rada dzielnicy. W tym roku środki te zostaną przeznaczone m.in. na montaż progów zwalniających na ul. Rataja czy doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Jagiełły.

Felin inwestuje też w chodniki i ścieżki rowerowe – te są jednymi z najczęściej zgłaszanych potrzeb mieszkańców. W planach są m.in. nowe chodniki prowadzące do przystanku Grygowa 01, łączące go z parkingiem podziemnym przy centrum handlowym. Przebudowany zostanie również odcinek ul. Grenadierów od ul. Pancerniaków do ul. Chemicznej – wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem.

W ramach tzw. strefy autonomicznej na Felinie projektowane są również nowe trasy rowerowe w rejonie ul. Plewińskiego, Braci Krausse oraz ul. Witosa – na odcinku od ul. Doświadczalnej do ul. Dekutowskiego. Jak zapewniają przedstawiciele miasta, budowa tych tras pozwoli lepiej skomunikować Felin z dzielnicą Świdnik.

Mieszkańcy, pasażerowie i piesi mogą spodziewać się dalszych pozytywnych zmian – zarówno dzięki zaangażowaniu samorządu, jak i rosnącej aktywności lokalnej społeczności.