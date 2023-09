Prezes Obajtek dał zielone światło i PGNiG otwiera klientom biuro. Efekt kampanii?

Mieszczące się w Sławacinku Starym tuż za Białą Podlaską biuro spółka zamknęła w lutym 2015 roku. Wówczas padały argumenty o konieczności oszczędności. Do najbliższego takiego punktu w Siedlcach, mieszkańcy powiatu bialskiego musieli dojeżdżać ponad 60 kilometrów. Niemal od razu, pojawiły się apele o przywrócenie okienka z obsługą.

– Myślę, że mieszkańcom należą się wyjaśnienia. Na likwidację BOK nie mieliśmy żadnego wpływu – tak mówił nam wtedy jako prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, zapowiadając jednocześnie skierowanie w tej sprawie pisma do władz spółki.

Tymczasem, w piątek już jako poseł PiS wspólnie z senatorem Grzegorzem Biereckim z uśmiechem na ustach „otwierał” biuro obsługi PGNiG, ale już w nowej lokalizacji, przy ulicy Warszawskiej 14. To budynek w zasobach Urzędu Marszałkowskiego. – Wiele osób zgłaszało się do mnie i do senatora w sprawie przywrócenia tego punktu. Prezes Daniel Obajtek od razu odpowiedział, że jest gotowy do pomocy. Nie możemy być przecież wykluczeni– stwierdził w piątek Stefaniuk. Nazwisko szefa Orlenu padło nieprzypadkowo, bo koncern wchłonął gazową spółkę.

Z kolei, Robert Gut, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, nie jest w stanie jednoznaczni stwierdzić, dlaczego reaktywacja biura następuje akurat miesiąc przed wyborami parlamentarnymi.

– Nie wiem, jakie okoliczności przesądziły o zamknięciu punktu w 2015 roku. Ale mogę powiedzieć, że obecnie mamy do czynienia z intensywną gazyfikacją ściany wschodniej. W gminie Biała Podlaska mamy 10 tys. klientów i jest ich coraz więcej – zauważa Gut. – Wiemy, że ludzie zgłaszali, że chcą takiego tradycyjnego punktu, gdzie mogą przyjść i zapytać konsultanta bezpośrednio o pewne rzeczy. Nie wszyscy lubią robić to przez Internet – tłumaczy wiceprezes. Spółka poprzedziła to kilkumiesięczna analizą.

– Wynikało z niej, że przez 2 miesiące do punktu w Siedlcach przyjechało ok. 1 tys. klientów z terenu Białej Podlaskiej i okolic–precyzuje Gut.

Biuro na razie będzie czynne dwa razy w miesiącu. Pierwszy dyżur był w piątek. – Od godz. 11 obsłużyłyśmy 3 klientów. Było m.in. zawarcie umowy na przyłącze– mówi jedna z trzech konsultantek. Kolejny dyżur zaplanowano na 22 września, w godzinach 9–15.– Będziemy się temu przyglądać. Jeśli zainteresowanie będzie duże, to zwiększymy liczbę dni pracy biura– zapowiada wiceprezes.

Jednym z pierwszych zainteresowanych był pan Kazimierz spod Białej Podlaskiej. – Sąsiad gdzieś przeczytał, że to ma być otwarte. Lokalizacja jest dobra. Chciałem dopytać o taryfę, a do infolinii nie mam cierpliwości– przyznaje starszy mężczyzna. Informacje o kolejnych dyżurach mają być dostępne na stronie PPGNiG.