Biała Podlaska. Radni chcą wiedzieć więcej o spółkach miejskich

– Często spotykamy się z pytaniami od mediów i mieszkańców, dotyczącymi wyników finansowych spółek miejskich oraz tego w jakim są stanie – mówi Broniewicz. – Są też pytania o politykę cenową. Ciężko odnosić się do tego, nie znając do końca sytuacji, w jakiej te spółki się znajdują – przyznaje przewodniczący. Zwraca też uwagę, że kiedyś taka praktyka istniała. – Gdy byłem radnym w latach 2006–2010 pamiętam, że był taki zwyczaj. Materiały spływały do radnych – zaznacza.

W ocenie przewodniczącego wystarczą dokumenty w formie elektronicznej. – Jeśli radny zechce się zapoznać, będzie miał taką możliwość – tłumaczy Broniewicz. Poza tym, ma jeszcze jeden wniosek. – Abyśmy jako rada z wyprzedzeniem byli informowani o problemach z jakimi spółki się borykają. To pozwoli na dyskusję i przemyślenia w jaki sposób możemy spółkom pomoc – dodaje przewodniczący.

Urzędnicy odpowiadają, że sprawozdania finansowe spółek są jawne. – Są one publikowane na ogólnie dostępnych stronach KRS – zauważa Wojciech Sosnowski, naczelnik gabinetu prezydenta. – Na wniosek przewodniczącego linki do sprawozdań bialskich spółek zostaną przesłane do biura rady – zaznacza Sosnowski.

Przewodniczący rady już wcześniej zapowiadał, że Biała Samorządowa przyjrzy się spółkom. Ma to związek m.in. z tym, że mieszkańców czekają podwyżki za wodę, ścieki i ciepło. Wzrosną też czynsze w mieszkaniach komunalnych ZGL. Prezydent tłumaczył to drożyzną w Polsce, zafundowaną przez rządzących.

– Możemy skorzystać z zapisów ustawy, które powalają radnym na kontrole doraźne i wejście do spółek miejskich, a także żądanie dokumentów – tłumaczył kilka tygodni temu Bogusław Broniewicz.