Radni nazwali dąb Zdzisław. Właściciel działki zaskoczony

Ten 20-metrowy dąb szypułkowy w miejscowości Łuniew (gm. Międzyrzec Podlaski) stał się w marcu, decyzją radnych gminy, nowym pomnikiem przyrody. Przy okazji, zyskał wówczas nazwę: Zdzisław. Okazuje się jednak, że okazałe drzewo o ponad 3-metrowym obwodzie ma swoją historię.

Kilka dni po marcowej sesji, do rady gminy zwrócił się bowiem niezadowolony właściciel działki, na której rośnie drzewo.

„Jestem zaskoczony taką decyzją i się z nią nie zgadzam, dlatego proszę o jak najszybszą zmianę nazwy na „Dąb Alojzy” – napisał mieszkaniec Łuniewa.

Dąb rośnie na jego działce od 1932 roku. „Było to pierwsze drzewo w okolicy. Sadził je mój ojciec z bratem. Jest ono dla mnie i mojej rodziny bardzo ważne i wiąże się z nim wiele wspomnień” – tłumaczy we wniosku właściciel działki, wnosząc by drzewo nazwać imieniem jego ojca.

Ale aby Zdzisława zamienił Alojzy, konieczna była uchwała rady gminy w Międzyrzecu Podlaskim. – Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrzyła pismo mieszkańca. I przedstawiła radzie projekt uchwały. Z wniosku wynikało, że Alojzy będzie odpowiadał historii rodzinnej – relacjonuje radny gminy Łukasz Łosicki.

Rada gminy zgodziła się na taką zmianę.