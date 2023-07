W pogodzie będzie się działo. W sobotę burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że silne opady z wyładowaniami mogą pojawić się w Białej Podlaskiej oraz na terenach powiatów: bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego oraz włodawskiego.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad” – czytamy w komunikacie. Burze mogą występować przez całą sobotę, aż do niedzielnego poranka.