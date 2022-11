Co najmniej miliard za 23 kilometry drogi S12. Nieoczekiwane odkrycie wymusza zmianę trasy na innym odcinku

S12 w przygotowaniu i realizacji

Trwają także przetargi na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 w woj. lubelskim: Piaski - Dorohucza i Dorohucza - Chełm o łącznej długości ok. 32,3 km. Otwarcie ofert planowane jest w tym roku.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, drogowcy wyłączyli odcinek o długości ok. 5,7 km na ich połączeniu. W rejonie planowanego węzła Dorohucza stwierdzono bowiem pod warstwą ziemi odpady przemysłowe, które nie były zinwentaryzowane. GDDKiA podjęło decyzję o ominięciu składowiska.

– Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia z sąsiednimi odcinkami – informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Obwodnica Chełma

– Kolejnym odcinkiem, który zrealizujemy w ciągu S12, będzie obwodnica Chełma o długości ok. 13,6 km, dla której wyłoniliśmy już wykonawcę. Obecnie Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie robót w terenie – mówi Mirosław Czech.

Z Piask do Chełma po nowym śladzie

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. Pierwszy odcinek (ok. 9,8 km) to przedłużenie istniejącej obwodnicy Piask. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim i tymczasowo będzie się kończyć na skrzyżowaniu z drogą powiatową łącząca Pełczyn na DK12 z Trawnikami. Do czasu zakończenia prac na wysokości węzła Dorohucza kierowcy będą korzystać z objazdu obecną DK12 i za kanałem Wieprz - Krzna wjadą na S12. Dorohucza - Chełm to drugi odcinek, na którego realizację trwa przetarg. Trasa o długości ok. 22,5 km przebiegać będzie przez tereny gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim. Za Stołpiem połączy się z obwodnicą Chełma.