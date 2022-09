Chełm. Będzie kontrola, bo ktoś może oszukiwać na 1 zł

Taka ulga obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, mogą liczyć na zniżkę w wysokości 10 proc. miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 10,90 zł za osobę.

Chodzi zatem o kwotę 1,09 zł za miesiąc, co w przypadku czteroosobowej rodziny oznacza oszczędność 52 zł i 32 groszy w skali roku.

Urząd Miasta zapowiedział właśnie wyrywkowe kontrole złożonych w tej sprawie deklaracji. Będą one prowadzone we wrześniu, październiku i listopadzie.

– Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów – informuje magistrat.

Osobom korzystającym z częściowego zwolnienia z opłat, u których kontrola wykaże brak kompostowania bioodpadów, wydana zostanie decyzja o utracie ulgi od pierwszego dnia danego miesiąca. Ponowne prawo do ubiegania się o nią będzie przysługiwało po upływie co najmniej pół roku od wydania ostatecznej decyzji. To samo dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy uniemożliwią kontrolerom dokonanie oględzin.

Jak podaje Urząd Miasta, do tej pory mieszkańcy złożyli ok. 300 deklaracji dotyczących korzystania z przydomowych kompostowników.