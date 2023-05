Protest przewoźników trwa. Czekają na ministra

Wojewoda Lech Sprawka do tej pory dwukrotnie spotkał się z przedstawicielami polskich firm transportowych protestującymi od czwartku w miejscowości Okopy na drodze krajowej nr 12. – Na pierwszym spotkaniu apelowałem do organizatorów, żeby przewidzieli taką organizację protestu, aby nie blokowali przejścia granicznego w Dorohusku, dlatego że jest ono największym i o największej przepustowości przejściem towarowym na odcinku granicy polsko-ukraińskiej. Każde utrudnienie w jego funkcjonowaniu negatywnie odbija się na wymianie towarowej. W przypadku Ukrainy, która toczy wojnę z Rosją, jest to szczególnie istotne, związane z udzielaniem pomocy humanitarnej oraz innego niezbędnego wsparcia – mówi wojewoda lubelski.

Protest rozpoczął się w czwartek. Jego uczestnicy co godzinę przepuszczają po jednym samochodzie. Wyjątek robią m.in. dla jadących w obu kierunkach grup ratowniczych, członków załóg straży pożarnej, załóg sanitarnych uczestniczących w akcjach ratowniczych, pomocy humanitarnej, autobusów komunikacji międzynarodowej obsługujących regularne kursy czy transportów żywych zwierząt, towarów szybko psujących się oraz materiałów niebezpiecznych. Warunkiem jest zebranie się co najmniej pięciu takich pojazdów.

- Na moją prośbę przewoźnicy zgodzili się, aby nie czekać dłużej niż godzinę na skompletowanie takiej grupy. Po godzinie, bez względu na liczbę pojazdów, będą one przepuszczane – informuje Lech Sprawka.

Organizatorzy blokady protestują przeciwko nieuczciwej ich zdaniem konkurencji zza wschodniej granicy. Na liście ich postulatów są m.in.: przywrócenie posiadania zezwoleń na przewozy towarowe na granicy, zakaz rejestrowania w Polsce ukraińskich firm przewozowych czy wprowadzenie dla nich wymogu posiadania na terenie Polski licencji wydanych przez ukraińskie władze. Uczestnicy protestu domagają się także pilnego spotkania z ministrem infrastruktury.