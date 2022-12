Nawet paczkomaty nie staną, gdzie tylko się zechce. Szykuje się rewolucja w Chełmie

Dokument to w skrócie zbiór zakazów i nakazów dotyczących zasad umieszczania w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń czy elementów małej natury.

Przygotowania do jego uchwalenia w Chełmie trwały kilka lat. Sprawy znacznie przyspieszyły na początku tego roku, czego efektem była podjęta w ubiegłym tygodniu decyzja radnych.

– To bardzo ważny projekt, nad którym jako samorząd pracowaliśmy od wielu miesięcy. Przestrzeń publiczna w Chełmie wymaga uporządkowania, a przyjęty dziś dokument będzie regulował te kwestie – przekazał w mediach społecznościowych prezydent Jakub Banaszek. I dodał: – Przed nami kolejny krok, czyli implementacja uchwały. Wierzę, że dzięki wspólnym działaniom w tym zakresie już niebawem miejska przestrzeń publiczna zyska nową, schludną estetykę

Uchwała dzieli miasto na sześć obszarów:

staromiejski (O1),

śródmiejski (O2),

zlokalizowany na ternie dzielnicy Dyrekcja modernistyczny (O3),

zurbanizowany (O4),

przemysłowy (O5),

przyrodniczy (O6).

Najwięcej obostrzeń siłą rzeczy dotyczy trzech pierwszych. Wykluczone jest tam chociażby wykorzystywanie reklam w formie kasetonów.

W obszernym dokumencie jest także mowa o zakazie lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych w miejscach o walorach widokowych. Niemożliwe będzie także korzystanie z elementów usytuowanych na przyczepach lub lawetach czy zasłaniania otworów okiennych i detali architektonicznych.

Szczegółowo określone zapisy dotyczą także wyglądu takich obiektów, jak ogródki gastronomiczne, elementy małej architektury, kioski czy paczkomaty.

Za nieprzestrzeganie wymogów uchwały będą groziły kary finansowe. Zostaną one określone w odrębnych przepisach. Dokument wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Od tej pory do wprowadzonych przepisów powinny być dostosowane montowane w mieście nowe urządzenia i tablice reklamowe, obiekty małej architektury czy ogrodzenia. W przypadku już istniejących reklam, ich właściciele będą mieli na dostosowanie ich do nowych wymogów 12 miesięcy. Podobny termin dotyczy ogrodzeń wykonanych m.in. z prefabrykowanych betonowych przęseł czy blachy.