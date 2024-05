Spór o logo miejskiej spółki. Prezydent-elekt stawia zarzuty, prezes wyjaśnia

We wtorek, 30 kwietnia Rafał Zwolak zamieścił na swoim facebookowym profilu film nagrany przed siedzibą PGK. Poinformował, że znalazł się w tym miejscu, by wyjaśnić, dlaczego miejska spółka zdecydowała się nagle na zmianę logo, które „towarzyszyło mieszkańcom Zamościa kilkadziesiąt lat”. Chciał też ustalić, ile to kosztowało.

Tego samego dnia pojawił się kolejny post. Nowy prezydent Zamościa poinformował, że nowy znak graficzny był decyzją zarządu PGK. Wyraził zdumienie, że na ten krok zdecydowano się akurat „na dwa tygodnie przed zmianą organu właścicielskiego, czyli prezydenta miasta Zamościa”.

„Nowe logo, to nie tylko zmiana szaty graficznej. To koszt wymiany dokumentacji, pieczątek, oznakowania mienia spółki (samochody, ubrania itp.). A to niemały koszt. Czy spółkę na to stać? I czym taka zmiana logo została podyktowana?” – dopytywał publicznie Rafał Zwolak.

Jego zdaniem, pieniądze zostały wydane niepotrzebnie, bo przecież urząd miasta ma swojego grafika, który mógł opracować logo w ramach swoich obowiązków.

„Przecież szukamy oszczędności, a płacenie kilku tysięcy złotych za grafikę, i to taką, którą można bez problemu znaleźć w sieci – tylko z niewielką zmianą - jest co najmniej dziwne. Komu na tym zależało?” – pytał dalej retorycznie prezydent-elekt.