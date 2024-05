Nowy festiwal w Lublinie. Znamy szczegóły Festiwalu Sztuki Nad Rzeką

Festiwal odbędzie się nad brzegiem malowniczej Bystrzycy. Przez całe lato ten fragment miasta uatrakcyjnią instalacje artystyczne z obszaru sztuki współczesnej. Do ich realizacji zostali zaproszeni artyści i artystki posługujący się różnorodnymi metodami i technikami artystycznymi. W Festiwalu wezmą udział artystki i artyści z Polski. Festiwal odbędzie się na trasie wzdłuż rzeki Bystrzycy pomiędzy dwoma zabytkowymi mostami inż. Mariana Lutosławskiego. Festiwal Sztuki Nad Rzeką będzie prezentacją nowych trendów w sztuce w przestrzeni miejskiej, budowaniem poczucia wspólnoty kulturowej i zadawaniem pytań o naszą rolę w zmieniającym się świecie. Ma łączyć wysoką jakość artystyczną z eksperymentami w sztuce, troską o środowisko oraz pozwalać na bezpośredni kontakt z naturą.

Uroczyste otwarcie Festiwalu z oprowadzaniem odbędzie się 1 czerwca 2024 r. o godzinie 19.00 na Moście im. Mariana Lutosławskiego (Most Kultury) w Lublinie. Instalacje będą dostępne do oglądania aż do października 2024 r. Można wybrać się samodzielnie lub wziąć udział w oprowadzaniu. Lista artystów i artystek: Alicja Bielawska, Inga Levi, Aleksandra Liput, Marta Krześlak, Tomasz Bielak, Mikołaj Kowalski & Małgorzata Pawlak, Kolektyw Hipnoza oraz Przemek Branas.