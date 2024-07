Wody w Lublinie nie zabraknie - zapewnia prezes MPWiK

W rozmowie z prezesem Krzysztof Kot rozmawia też między innymi o jakości wody, cenach i możliwości przyłączenia się do miejskiej kanalizacji. Ruszył nabór wniosków do miejskiego programu "Przyłącz się do nas". "- Program motywuje mieszkańców do przyłączania się do sieci kanalizacyjnej, oferując dofinansowanie 50%, do 5000 zł na tradycyjne przyłącza i do 10 000 zł na przepompownie. Na wnioski czekamy do końca września, a na ten cel zabezpieczyliśmy 700 tys. złotych - mówi Artur Szymczyk. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.