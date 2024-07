Spektakularne ściganie zakończone zwycięstwem Orlenu Oil Motoru Lublin w Zielonej Górze

W pierwszym meczu obu drużyn Orlen Oil Motor wygrał na własnym torze bardzo wysoko – 56:34 i do Zielonej Góry jechał z zamiarem wywalczenia nie tylko punktu bonusowego, ale i kolejnej wygranej. Gospodarze nie zamierzali jednak łatwo się poddać i jak się niebawem okazało zaprezentowali bardzo dobrą jazdę.

Piątkowy wieczór zaczął się od lekkiego niepokoju, bo przed spotkaniem w Zielonej Górze spadło nieco deszczu. Na szczęście nie na tyle aby spotkanie nie mogło się odbyć, choć ta sytuacja sprawiła, że tor był zagadką nie tylko dla gości, ale i dla ekipy gospodarzy.

Spotkanie zaczęło się od trzech punktów byłego zawodnika Orlen Oil Motoru Jarosława Hampela, który pokonał Dominika Kuberę, a jeden punkt dołożył Przemysław Pawlicki. W biegu juniorów goście odrobili starty po tym jak na starcie "na łokcie" o prowadzenie skutecznie powalczył Wiktor Przyjemski. Kolejne trzy gonitwy zakończyły się remisami 3:3, a w jednym z nich pewnie po „trójkę” popędził świetnie dysponowany tego dnia Bartosz Zmarzlik. W biegu szóstym świetnie zaprezentował się Dominik Kubera, który wygrał w cuglach. A na ostatniej prostej błąd Piotra Pawlickiego wykorzystał z zimną krwią Jack Holder i lublinianie sięgnęli po cenną podwójną wygraną.

W gonitwie siódmej miała miejsce jedna z kluczowych sytuacji w piątkowym spotkaniu. Na linii startu stanęli Zmarzlik, Rasmus Jensen, Bartosz Bańbor i Hampel. Ten ostatni popełnił błąd dotknięcia taśmy i został wykluczony z powtórki. W miejsce lidera zielonogórzan pojawił się Oskar Hurysz i pomógł swojej ekipie uratować remis, bo wyścig bez problemów wygrał Zmarzlik. Po ósmym biegu lubelski zespól prowadził już 27:21, ale w kolejnym miejscowi zmniejszyli starty do czterech „oczek”. W biegu 11 niespodziewanie trzy punkty wywalczył Jan Kvech i do spółki z Hampelem zmniejszył stratę Falubazu do dwóch punktów. Natomiast kolejne gonitwa przyniosła najwięcej emocji, choć rozgrywana była na raty. Najpierw defekt na starcie przytrafił się Krzysztofowi Sadurskiemu, a chwilę później Bańbor najechał na tylne koło Przemysława Pawlickiego. Powtórka odbyła się w trzyosobowym składzie, a kibice obejrzeli w niej pasjonującą walkę pomiędzy Pawlickim i Holderem. Obaj zawodnicy mijali się na torze co chwilę, a trzy punkty przywiózł finalnie Polak.

W biegu 13. znów popis umiejętności dał Zmarzlik. Ciasno było na pierwszym łuku i miejscowi wyszli na 5:1, ale tylko na moment, bo przed Jensena szybko wskoczył lider Orlen Oil Motoru. W niemal tym samym czasie Lindgren wyprzedził też Pawlickiego. Przed biegami nominowanymi Motor jest o krok od wyjazdowej wygranej. A w nich lublinianie „przypilnowali” wyniki notując dwa remisy i sięgając po zwycięstwo i punkt bonusowy.

– Nastroje nie są najlepsze, bo znów kibice obejrzeli widowisko, ale zakończone naszą porażką. Wiemy w jakiej sytuacji się znajdujemy i walczymy zażarcie o utrzymanie. Każdy stara się jak może, ale nie zawsze wychodzi. Dziś przyjechał do nas mistrz Polski. Wynik pokazał, że potrafiliśmy nawiązać walkę, ale finalnie nie zdobyliśmy punktów – powiedział po meczu w rozmowie z Eleven Sports 1 Jarosław Hampel. – Czynników na wygraną lub przegraną jest dużo. Mój wjazd na taśmę był jednym z czynników i tyle – dodał doświadczony żużlowiec zielonogórzan.

– Beniaminek? Wystarczy spojrzeć na nazwiska Falubazu. Tor pozwalał dzisiaj na wiele i stworzyliśmy fajne widowisko. Łatwo nie było, ale ważne że wygraliśmy to spotkanie. Dysponowałem świetnie dopasowanym motocyklem i miałem ogromną frajdę z jazdy – skomentował mecz Zmarzlik.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra – Orlen Oil Motor Lublin 43:47

NovyHotel Falubaz: 9. Jarosław Hampel 10 (3,t,3,1,3) * 10. Rasmus Jensen 11 (3,2,1,2,3) * 11. Przemysław Pawlicki 9 (1,3,2,3,0) * 12. Jan Kvech 6+1 (2,0,1*,3,0) * 13. Piotr Pawlicki 4+1 (1*,1,2,0) * 14. Oskar Hurysz 3+1 (2,0,1*,0) * 15. Krzysztof Sadurski 0 (0,0,d) * 16. Michał Curzytek nie startował.

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera 8+1 (2,3,2,0,1*) * 2. Jack Holder 4+1 (0,2*,0,2) * 3. Fredrik Lindgren 6 (0,2,1,1,2) * 4. Mateusz Cierniak 9+2 (2,1*,3,2,1*) * 5. Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,3,3,2) * 6. Wiktor Przyjemski 4+1 (3,1*,0) * 7. Bartosz Bańbor 2 (1,0,1) * 8. Bartosz Jaworski nie startował.

Bieg po biegu