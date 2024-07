Czepkowanie na Akademii WSEI (zdjęcia)

Uroczystość rozdania dyplomów odbyła się 22 lipca w murach Lubelskiej Akademii WSEI. W wydarzeniu wzięło udział 135 studentów spośród 173, którzy ukończyli pierwszy stopień Pielęgniarstwa w j. polskim.

- Teraz jesteście państwo profesjonalistami. Zostaliście pielęgniarkami, pielęgniarzami i gdziekolwiek pójdziecie, to będzie się za wami ciągnęło. Nie ma od tego ucieczki. Jak ktoś zasłabnie na ulicy to jedni się odwrócą, inni powiedzą, że się nie znają, a wy nie możecie się odwrócić i musicie się znać. Niewiele jest takich zawodów, w których można tak zbliżyć się do obcego człowieka. Państwo będziecie mogli do go dotknąć, porozmawiać o sprawach intymnych i ci ludzie, naprawdę na to czekają – zwrócił się do absolwentów dr n. o zdr. Zbigniew Orzeł, dziekan Wydziału Nauk o Człowieku.

Absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenie pielęgniarskie, odśpiewali hymn oraz odebrali dyplomy. Tradycyjnie, studia pielęgniarskie zakończone są także symbolicznym czepkowaniem. Czepek to jeden z atrybutów pielęgniarek, dlatego absolwenci otrzymali przypinkę, która oznacza ich gotowość do podjęcia pracy w zawodzie i niesienia pomocy potrzebującym.