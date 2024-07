Motopiknik nad Bugiem

Pożar domu dziecka w Lublinie. Ruszyła zbiórka

Z powodu zniszczeń, dom dziecka nie nadaje się do użytku. W piątek jeden z podopiecznych usłyszał zarzut podpalenia i trafił do tymczasowego aresztu. Ruszyła internetowa zbiórka, która ma pomóc w jak najszybszym powrocie dzieci do placówki.