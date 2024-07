Święto studentów anglojęzycznych w Akademii Wincentego Pola

- Dzisiejszy dzień jest dla nas niezwykle ważny, nasi studenci stają się pełnoprawnymi członkami szlachetnego zawodu pielęgniarskiego. Pielęgniarstwo to więcej niż zawód, to powołanie, pielęgniarki i pielęgniarze odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, są obok pacjentów w najdrobniejszych chwilach ich życia. Ich praca to nie tylko techniczne umiejętności, ale przede wszystkim empatia, współczucie i niestrudzona troska o drugiego człowieka - mówił podczas uroczystości rektor AWP dr hab. Mariusz Korczyński. - Praca pielęgniarki to również wyzwania i radości, wchodząc na tę ścieżkę studenci muszą być gotowi na intensywną naukę, długie godziny praktyk i niekończące się dni pełne wyrzeczeń.