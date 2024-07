Wakacyjny detoks dla Twojego mózgu - Jak naprawdę odpocząć (PODCAST DLA WAS)

Dlaczego wakacje są tak istotne?

Wakacje to coś więcej niż tylko czas wolny od pracy. To moment, kiedy nasz mózg ma szansę na detoks od codziennego stresu i napięcia. Zmiana otoczenia, nowe miejsca i ludzie, pozwalają naszemu umysłowi pracować w innym formacie. Zamiast skupiać się na codziennych obowiązkach, mózg może zająć się regeneracją i odpoczynkiem. To właśnie dlatego wakacje są kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego.



Jak prawidłowo odpoczywać?

Dlaczego tak wiele osób ma problem z odpoczynkiem?

Jak zadbać o higienę umysłu na co dzień?



Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi w podcaście Dla WAS. Premiera odcinka w każdy wtorek o 18:00.