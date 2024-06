Tylko po francusku. Najlepsze filmy znad Sekwany w Zamościu

Wydarzenie rozpocznie się w środę i potrwa do czwartku (5-12 czerwca).

– To wyjątkowa okazja do zapoznania się z najlepszymi i najnowszymi filmami znad Sekwany. W programie nie zabraknie filmów docenionych przez francuską Akademię Filmową oraz animacji dla najmłodszych kinomanów – zachęca Małgorzata Stęp-niewska z CKF Stylowy w Zamościu.

Za jedną z najciekawszych propozycji podczas tegorocznej edycji ocenia wielki przebój francuskich kin, „Królestwo zwierząt” Thomasa Cailleya. Ten film we Francji zgromadził ponad milion widzów i otrzymał aż pięć Cezarów, w tym za najlepsze kostiumy, muzykę i efekty specjalne.

Ponadto na ekranie zamojskich kin (przegląd ma się odbywać przy ul. Odrodzenia oraz w kinie Zamojskiej Akademii Kultury) widzowie obejrzą dwa filmy animowane dla najmłodszych. „Mars Express. Świat, który nadejdzie” oraz „Wielkę przygodę Niny”.

Program:

• 5 czerwca | 18.30 Królestwo zwierząt

• 6 czerwca | 18:30 Tylko my dwoje

• 7 czerwca | 18:30 Ostatnie lato

• 8 czerwca | 12:00 Wielka przygoda Niny (seans w Zamojskiej Akademii Kultury, ul. Akademicka 8, II piętro, sala kinowa „Od A do Z”)

• 9 czerwca | 15:00 Mars Express. Świat, który nadejdzie

• 10 czerwca | 18:30 Do usług Szanownej Pani

• 11 czerwca | 13:00 Natura miłości (seans w Zamojskiej Akademii Kultury, ul. Akademicka 8, II piętro, sala kinowa „Od A do Z”)

• 12 czerwca | 18:30 Amstaff

Bilet na jeden seans kosztują 19 zł. Są dostępne w kasach kina i na stronie stylowy.net.