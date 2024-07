Rozliczył PIT i wygrał. Teraz pan Marcin spod ratusza rusza nowiutką Toyotą

Biała, hybrydowa Toyota Yaris zaparkowała dzisiaj pod lubelskim ratuszem. Nie na długo, bo zgłosił się po nią zwycięzca loterii podatkowej. Jak się okazało, ostatnio rozważał zakup nowego auta, więc wygrana była strzałem w dziesiątkę.

- To mój drugi udział w loterii. Chciałem po prostu spróbować, udział wziąłem z ciekawości. Nie liczyłem na nagrodę, bardziej traktowałem to jako zabawę. Ale że się udało, to radość ogromna jest - mówił podczas odbioru auta pan Marcin.

Teraz do udziału w kolejnych edycjach zabawy będzie zachęcać znajomych i rodzinę.

Łączna pula nagród w tegorocznej edycji loterii to 123 tys. zł. Oprócz samochodu do wygrania były także nagrody pieniężne - 5 osób po 2 tys. zł i 10 osób po tysiąc zł. Wartość nagrody głównej to 103 333 zł, w którą wliczony został podatek dochodowy od osób fizycznych od wygranej.

- Przez wszystkie sześć edycji loterii udział wzięło ponad 60 tys. osób. W tym roku udział w loterii PIT udział wzięło ponad 18 tys. osób, co oznacza, że do miasta wpłynie około 3 mln złotych. Rozliczając się w Lublinie, mamy realny wpływ na rozwój naszego miasta i decydujemy o tym, ze wypracowany przez nas podatek wraca do Lublina - mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

W tym roku do udziału w loterii zgłosiło się 18 120 mieszkańców, ponad 1,5 tys. osób więcej niż w zeszłorocznej edycji. Rozliczenie PIT w Lublinie po raz pierwszy zadeklarowało ponad 1,5 tys. osób, co oznacza większe wpływy do budżetu miasta o ponad 3,8 mln zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Statystycznie od jednej osoby płacącej podatek PIT w Lublinie do kasy miasta wpływa 2 580 zł.