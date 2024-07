Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą stolicą kina polskiego. Rusza 18 BNP Paribas Dwa Brzegi

Filmem, który otworzy Festiwal będzie nominowany do Złotej Palmy "Dziki diament" w reżyserii Agathe Riedinger. W Kazimierzu Dolnym będzie miała miejsce polska premiera ekranizacji powieści Aleksandra Dumasa „Hrabia Monte Christo” w reżyserii Alexandre de La Patellière i Matthieu Delaporte. Film ten został owacyjnie przyjęty na tegorocznym festiwalu w Cannes.

Oprócz tego zobaczymy: "Rodzaje życzliwości" Jorgosa Lanthimosa, "Przypływy" Jia Zhangke, "Balkoniary" Noemie Merlant, "Marcello Mio" Christophe Honoré, "Motel Destino" Karim Ainouz oraz "Bezcenny pakunek" Michaela Hazanaviciusa. Dodatkowo w programie znajdą się też nagrodzone w Cannes takie filmy jak: "Wszystkie odcienie światła" Payal Kapadia, "Grand Tour" Miguela Gomesa, "Armand" Halfdana Ullmann Tøndela oraz "Trzy kilometry do końca świata" Emanuela Parvu.



ŚWIAT POD NAMIOTEM

W tej sekcji zaprezentowane zostaną najnowsze, najlepsze filmy fabularne i dokumentalne nagrodzone na międzynarodowych festiwalach: w Cannes, Berlinie, Wenecji. O wielu już pisano, ale warto zwrócić uwagę na następujące produkcje: „Ja, kapitan” Matteo Garrone (MFF w Wenecji 2023, najlepszy reżyser, młody aktor, scenografia oraz kilka nagród David di Donatello) oraz „Apetyt na więcej. La Cocina” meksykańskiego reżysera Alonso Ruizpalacios. Oba filmy poruszają problem asymilacji imigrantów, ale robią to w niespotykany dotąd w kinie sposób. Organizatorzy polecają także filmy: „Dahomey” — nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w Berlinie, „Milczenie Julie” — wyróżniona w canneńskim Tygodniu Krytyki oraz hiszpańską komedię „Wrócicie do siebie” (reż. Jonás Trueba).

O czym dziś mówią polskie komedie, czyli co nas bawi, wzrusza, zaskakuje? Przekonać się będzie można oglądając debiut Tomasza Gąssowskiego z Jackiem Borusińskim i Krzysztofem Stroińskim w rolach głównych — „Wróbel”. Komediowo-satyryczne klimaty odnajdziemy w filmach: „Horror story” Adriana Apanela, „Chcesz pokoju, szykuj się do wojny” Agnieszki Elbanowskiej i „U Pana Boga w Królowym Moście” Jacka Bromskiego. Twórcy tych filmów będą obecni na Festiwalu. Gośćmi Dwóch Brzegów będą też: Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Lidia Duda i Agnieszka Zwiefka.



RETROSPEKTYWY

Retrospektywy reżyserskie i aktorskie, to zawsze okazja by lepiej i głębiej poznać twórców filmowych. Polecamy: Joseph Losey — Amerykanin w Europie, Dorota Kędzierzawska — Jestem, Jadwiga Jankowska-Cieślak — I Bóg stworzył aktorkę.



MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

Już po raz kolejny w ramach BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, prezentujący najciekawsze, nowe krótkie dokumenty, animacje, fabuły i filmy eksperymentalne autorstwa młodych, obiecujących reżyserek i twórców. W tym roku w konkursie zaprezentowanych zostanie 25 polskich i zagranicznych produkcji.



MUZYKA — MOJA MIŁOŚĆ

W tej sekcji ujrzymy premierowe pokazy filmów: „Errol Garner. Misty”, „Zucchero — Sugar Fornaciari”, „Paolo Conte Live at the Scala” oraz dokumenty o zjawiskach polskiej sceny muzycznej: „Rave” Łukasza Rondudy i Dawida Nickela, opowieść o ludziach tworzących muzykę techno i „Dwadzieścia lat później: C.K.O.D.3” Piotra Szczepańskiego.



POKAZY SPECJALNE, KINO NA ZAMKU, KINO PERŁA

Nieodłącznym, bardzo lubianym punktem festiwalowego programu są wieczorne seanse na Zamku i na Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym (Kino Perła), a także pokazy filmów nominowanych do Nagrody LUX Parlamentu Europejskiego.



KONCERTY

W programie 18. BNP Paribas Dwa Brzegi odbędą się wydarzenia muzyczne na Rynku i na Zamku w Kazimierzu Dolnym. Na Zamku wystąpią m.in. Laboratorium Pieśni, Maja Kleszcz, Bastarda i João de Sousa, a na finał 3 sierpnia koncert „Nie tylko Wasowski”

z Moniką Borzym i Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy.

Miasteczko festiwalowe, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie mieścić się na terenie Gminnego Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 1 w Kazimierzu Dolnym. Tam znajdzie się Małe Kino, sale spotkań i konferencji (Sala Złota) oraz biuro festiwalowe. Obok szkoły w dużym namiocie będzie Kino We Love Cinema. Jedno z najpiękniejszych kin plenerowych zlokalizowano w scenerii ruin Zamku (Kino na Zamku) oraz na kazimierskim Małym Rynku. Oficjalnym klubem festiwalowym jest Trzeci Księżyc, ul. Mały Rynek 1.



Szczegółowy harmonogram projekcji oraz bilety znajdziecie TUTAJ.