Festiwal Filmów Snowboardowych "Winter is my love"

- Festiwal "Winter is my love" powstał w 2008 roku, by umożliwić polskim widzom oglądanie na dużym ekranie najlepszych snowboardowych filmów z całego świata. Dziś jesteśmy jedną z największych i najstarszych tego typu imprez na świecie - podkreślają organizatorzy projektu.

W tym roku w ramach festiwalu w Centrum Kultury odbędą się trzy pokazy: 14 stycznia o godz. 20, 15 stycznia o godz. 20 i 16 stycznia o godz. 16.

Widzowie zobaczą trzy polskie produkcje: "Pejzaż mój" Mateusza Zielonki, " No place like home" Adriana Smardza oraz "Here n there" zrealizowane przez Roger Wanke Media House. Będą także pokazy kina zagranicznego, czyli austriackie "Driven", amerykańskie "Uninvited 3" i szwajcarskie "Channel Zero".

Wspomniane tytuły, to filmy sportowe, ukazujące rozwój i aktualną kondycję tego wyjątkowego sportu. Jak przekonują organizatorzy to również filmy o przyrodzie, klimacie, a także człowieku i jego kruchej delikatności.

Cena biletów: 20 zł / 30 zł (ulgowy, normalny).