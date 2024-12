Powrót legendy. Corruption w Zgrzycie

CORRUPTION to uznana marka na polskiej scenie metalowej: osiem płyt studyjnych, liczne koncerty m.in.: Metalmania (1995, 2006), Węgorzewo, Przystanek Woodstock (2004, 2016), Wacken Open Air , Sonisphere Festival , Cieszanów Rock Festiwal (2017), Przystanek Żory (2017), koncerty u boku takich znakomitości jak: Deep Purple, The Cult , Behemoth , Soulfly, Motorhead , Iron Maiden , Mastodon , Killing Joke , Volbeat , Down, Vader , Red Fang, TSA, Pentagram, Orange Goblin , Phil Anselmo & The Illegals , Nashville Pussy. W 2011 roku album „Bourbon River Bank” został nominowany do prestiżowej nagrody „Fryderyk” w kategorii „Album Roku Metal”. Na przyszły rok zespół zapowiedział premierę najnowszej płyty.

Przed Corruption wystąpią dwa zespoły. Pierwszy z nich Slaughter Of The Souls istnieje od 2004 r. Zespół założony został przez gitarzystę Krzysztofa "Mumina" Gozdyrę i perkusistę Marka "Maro" Wącisza. 28 września 2012 roku ukazał się ich debiutancki album „MMXII”. Obecnie zespół zakończył prace nad materiałem na drugą płytę, która będzie miała tytuł „Beast in You”. Drugi to Hallbar to zespół pochodzący z Warszawy i wykonujący muzykę z pogranicza black/melodic death metalu z kobiecym wokalem. Obecnie kończą nagrywać debiutancki album „Nemesis”.

Początek piątkowego koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online lub przed koncertem.