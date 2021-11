Trwają Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie

Tego samego dnia o godz. 19 organizatorzy zaproszą na przegląd krótkich form tanecznych: "Bodily Suites Reclaimed" Jacka Łumińksiego, "exit" Marcina Miętusa, "Figa" Igi Włodarczyk oraz "Behind the screen" Robert Tallarigo.



Kolejne spektakle w sobotę. W Chatce Żaka (ul. Radziszewskiego 16) o godz. 17 pokaz przedstawiania "SKIN". Spektakl w wykonaniu Rolanda Waltera — tancerza z porażeniem spastycznym całego ciała, i Renae Shadler, kreuje własny wszechświat, w którym dwa zupełnie odmienne, ludzkie ciała mogą zbliżyć się do siebie.



O godz. 18.30 festiwal przeniesie się do Galerii Labirynt (ul. Popiełuszki 5), gdzie Magdalena Jędra przedstawi "Złe ziele". To performance mający na celu wykształcenie czułej praktyki bycia z odrzuconymi roślinami, poznawania ich potrzeb i doświadczania ich sprawczej mocy.



Wieczorem widzowie powrócą do Centrum Kultury. Tam na godz. 20 zaplanowano dwa pokazy: "AlShe/Me" Lindy Hayford, która rozwija swoje badania nad metamorfozą i fizyczną transformacją oraz "BABAE" - solo w wykonaniu Joy Alpuerto Ritter.



W ostatni dzień weekendu organizatorzy szykują w Centrum Kultury dwa pokazy spektaklu Jacka Przybyłowicza "Humani Corporis Fabrica" (godz. 16 i 21). To swoisty rodzaj wykładu anatomicznego, "słuchowisko choreograficzne", do którego głosu udzielił Andrzej Chyra.



W Galerii Labirynt o godz. 17.30 odbędzie się pokaz "Imaginary Archive" - performance Patryka Durskiego, Katarzyny Kani, Anny Kamińskiej, Piotra Stanka i Katarzyny Ustowskiej.



Niedzielne pokazy zwieńczy spektakl "Pink Unicorns" w Chatce Żaka. O godz. 19 na scenie instytucji wystąpi La Macana, którą tworzą pochodzący z Kuby ojciec i syn: Alexis Fernández i Paulo Fernández.



Ponadto w poniedziałek, 15 listopada o godz. 18 w Centrum Kultury będzie można zobaczyć spektakl "Harleking" w wykonaniu Ginevry Panzetti oraz Enrico Ticconiego, a 16 listopada o tej samej porze Kat Válastur wykona przedstawienie "Rasp Your Soul".



W następny weekend w Centrum Spotkania Kultur odbędą się pokazy spektaklu "Kontakthof" w wykonaniu artystów związanych z TanzTheater Wuppertal Piny Bausch.



Wstęp na poszczególne weekendowe spektakle kosztuje 15/25 zł.