Nieziemskie ferie w SKENDE

Warto podkreślić, że interaktywną wystawę będzie można po raz pierwszy podziwiać w Polsce właśnie w lubelskim SKENDE. Dzieci będą mogły za jej sprawą poznać tajniki kosmosu. Wśród atrakcji m.in. symulacja lotu, badanie skał przy pomocy mikroskopu, laboratorium roślin i wiele więcej.

Od 10:00 do 15:00 wystawę można zwiedzać z kosmicznym przewodnikiem, który przeprowadzi grupę dzieci przez wszystkie etapy podróży i zaprosi do udziału w warsztatach. Aby skorzystać z tej formy wystarczy się zapisać. Od godz.: 16:00 do 18:00 wystawa zostanie otwarta do samodzielnego zwiedzania (nie są wymagane zapisy, zwiedzanie bez warsztatów).

Ponadto SKENDE szykuje coś dla miłośników kulinariów, czyli Akademię Gotowania .To seria warsztatów kulinarnych, które poprowadzą profesjonalni kucharze. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, aż trzy razy dziennie o 11:00, 13:00 i 17:00 dzieci będą mogły samodzielnie przygotować zdrowe potrawy. Wiedzą i przepisami z najmłodszymi podzieli się kucharz z Restauracji IKEA, szefowa kuchni ze Szwedzkiego Stołu oraz dietetyczka, propagatorka zdrowego trybu życia.

Aby wziąć udział we atrakcjach oferowanych w ramach Nieziemskich ferii w SKENDE trzeba się zapisać. Szczegóły znajdują się na stronie www.skendeshopping.pl w zakładce "Nieziemskie ferie".