"Polska Misja Kosmiczna" - Kabaret Skeczów Męczących w Lublinie

Kabaret Skeczów Męczących powstał w 2003 roku w Kielcach. To jedna z najpopularniejszych polskich formacji kabaretowych. W Lublinie wykonają premierowo swój najnowszy program.

- W lekkim stanie nieważkości poczujecie, jak dobrze można się bawić i jak rozrywka może wynieść Was na inną orbitę. To misja komiczna na skalę naszych możliwości. Misja, która otwiera oczy niedowiarkom. Nasza, przez nas wykonana… i to nie jest nasze ostatnie słowo - zapowiadają komicy.

Bilety na kabaret kosztują od 90 do 130 zł.