Powitanie lata z VIVO! Lublin. Będzie Lukas TV

W najbliższy piątek dach VIVO! zamieni się w strefę chill out, w której będzie można się odprężyć przy dobrej muzyce. O godz. 13 na tarasie w tajemniczej budce telefonicznej będą pojawiać się różnorodne wyzwania, takie jak "bon follow" w przestrzeni miasta, "100 za głos" czy taniec z… owocem. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Łukasz Wdowiak znany jako Lukas TV.



- Oprócz gwarantowanej zabawy i nietypowych zadań na tych, którzy ukończą je w określonym czasie, czekają nagrody – karty podarunkowe, zaproszenia do restauracji i inne niespodzianki - zachęcają organizatorzy wydarzenia.



Z kolei na parterze budynku będzie można zrobić sobie zdjęcie na tle nietypowej scenerii. Będzie to wielki różowy balon złożony z setek innych.



VIVO! Lublin zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zabawach i konkursach. Autor najlepszego zdjęcia zrobionego w jednym z dwóch przygotowanych w centrum handlowym instaspotów wygra lot balonem nad Lublinem oraz kartę podarunkową o wartości 1000 zł.



- Zapoczątkowane w ostatni weekend czerwca powitanie lata będzie początkiem serii wakacyjnych atrakcji, organizowanych na tarasie widokowym VIVO! Będzie kino letnie, zajęcia fitness, animacje dla dzieci i wiele innych wydarzeń - dodają twórcy inicjatywy.