"Opiekun" i "IO" w Kinie w Bramie

"Opiekun" to historia dziennikarza, który zmaga się z kryzysem małżeńskim. Wkrótce dostaje polecenie, by zająć się współczesnymi historiami ludzi, w których życie w cudowny sposób wkroczył św. Józef. Ten film widzowie zobaczą w piątek.



Z kolei w sobotę nastąpi projekcja filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego. Bohaterem filmu jest osiołek, który przemierza Europę napotykając na swej drodze galerię barwnych ludzkich postaci. Produkcja nominowana do Złotej Palmy w Cannes oraz Oscara.



Wstęp na projekcje jest bezpłatny.