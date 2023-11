Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [01-03.12]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 1 grudnia – 3 grudnia

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Koncert: Edyta Bartosiewicz – 19.00 SOBOTA: 25 lat Mumio w 25 kawałkach – 17.00, 20.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Jeanne – 19.00; Hamlet na sprzedaż – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Jeanne – 18.00

OPERA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Kot w butach – 15.00 NIEDZIELA: Kot w butach – 12.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy – 09.30, 11.30 SOBOTA: Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy – 16.00 NIEDZIELA: Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy – 12.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: O czym marzą kulki? - 10.00, 17.00; Olimpijki – 19.00 SOBOTA: Opowiedz nam o przyszłości – 18.00; Art Space – 20.00 NIEDZIELA: Kajtuś Czarodziej – 17.00; Wielkie otwarcie Sceny Komedii – 18.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Koncert familijny – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Chłopi – 12.30, 18.20; Horror story – 15.40; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 15.00, 18.10, 19.50; Inspektor Pająk – 10.40, 12.50; Jedna dusza – 21.30; Kajtek czarodziej – 11.30; Kicia Kocia pod choinkę – 10.40, 12.00; Marvels 2D dubbing – 15.00; Napoleon – 10.00, 13.15, 16.30, 19.00, 20.00; Niewierni w Paryżu – 21.20; Noc dziękczynienia – 19.30, 21.50; Pięć koszmarnych nocy – 15.30; Psi patrol: Wielki film – 13.30; Renaissance: A film by Beyonce – 18.00; Trolle 3 – 10.00, 11.20, 12.30, 13.50, 15.00, 16.20, 17.30; Uśmiech losu – 18.00, 20.30; Uwierz w Mikołaja – 13.50, 17.20, 20.50; Życzenie – 10.00, 11.20, 13.30, 16.10 SOBOTA NIEDZIELA: Chłopi – 12.30, 18.20; Horror story – 15.40; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 15.00, 18.10, 19.50; Inspektor Pająk – 10.40, 12.50; Jedna dusza – 21.30; Kajtek czarodziej – 11.30; Kicia Kocia pod choinkę – 10.40, 12.00; Marvels 2D dubbing – 15.00; Napoleon – 13.15, 16.30, 19.00, 20.00; Niewierni w Paryżu – 21.20; Noc dziękczynienia – 19.30, 21.50; Pięć koszmarnych nocy – 15.30; Psi patrol: Wielki film – 11.20, 13.30; Renaissance: A film by Beyonce – 18.00; Trolle 3 – 10.00, 11.20, 12.30, 13.50, 15.00, 16.20, 17.30; Uśmiech losu – 18.00, 20.30; Uwierz w Mikołaja – 13.50, 17.20, 20.50; Życzenie – 10.20, 11.20, 13.30, 16.10

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Chłopi – 14.00, 17.30; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 12.20, 15.40, 19.50, 20.50; Inspektor Pająk – 13.00; Kicia Kocia pod choinkę – 11.00; Koliber – 20.00; Marvels 2D dubbing – 15.00; Napoleon 2D – 11.50, 13.00, 16.20, 17.30, 19.40, 20.40; Napoleon 4DX – 18.50, 22.00; Noc dziękczynienia – 16.30, 22.20; Pati i klątwa Posejdona – 11.00; Renaissance: A film by Beyonce – 19.00; Szczęśliwe święta – 09.30; Trolle 3 2D - 11.00, 12.20, 13.20, 14.50, 15.45, 17.20, 18.10; Trolle 3 4DX – 11.30, 14.00, 16.30; Uśmiech losu – 18.50, 21.10; Uwierz w Mikołaja – 15.10, 19.50; W nich cała nadzieja – 22.00; Życzenie 2D – 11.10, 13.20, 15.30, 17.40 SOBOTA: Chłopi – 14.00, 17.30; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 12.20, 15.40, 19.50, 20.50; Inspektor Pająk – 12.00; Kicia Kocia pod choinkę – 10.30, 11.00; Koliber – 20.00; Marvels 2D dubbing – 15.00; Napoleon 2D – 11.50, 13.00, 16.20, 17.30, 19.40, 20.40; Napoleon 4DX – 18.50, 22.00; Noc dziękczynienia – 16.30, 22.20; Psi patrol: Wielki film – 10.40; Renaissance: A film by Beyonce – 19.00; Trolle 3 2D - 11.00, 12.20, 13.20, 14.50, 15.45, 17.20, 18.10; Trolle 3 4DX – 11.30, 14.00, 16.30; Uśmiech losu – 10.00, 18.50, 21.10; Uwierz w Mikołaja – 15.10, 19.50; W nich cała nadzieja – 22.00; Życzenie 2D – 11.10, 13.20, 15.30, 17.40 NIEDZIELA: Chłopi – 14.00, 17.30; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 12.20, 15.40, 19.50, 20.50; Inspektor Pająk – 12.00; Kicia Kocia pod choinkę – 10.30, 11.00; Koliber – 20.00; Marvels 2D dubbing – 15.00; Napoleon 2D – 11.50, 13.00, 16.20, 17.30, 19.40, 20.40; Napoleon 4DX – 18.50, 22.00; Noc dziękczynienia – 16.30; Psi patrol: Wielki film – 10.40; Renaissance: A film by Beyonce – 19.00; Trolle 3 2D - 11.00, 12.20, 13.20, 14.50, 15.45, 17.20, 18.10; Trolle 3 4DX – 11.30, 14.00, 16.30; Uśmiech losu – 10.00, 18.50, 21.10; Uwierz w Mikołaja – 15.10, 19.50; W nich cała nadzieja – 22.00; Życzenie 2D – 11.10, 13.20, 15.30, 17.40

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Chłopi – 14.40, 17.20, 20.50; Czas krwawego księżyca – 13.05; Godzilla Minus One – 17.20, 20.10; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 16.05, 19.30, 20.30; Kajtek czarodziej – 10.00; Marvels dubbing – 16.30; Napoleon – 13.15, 15.35, 17.30, 19.00, 20.15; Noc dziękczynienia – 21.20; Pięć koszmarnych nocy – 10.00; Psi Patrol: Wielki film – 10.50; Renaissance: A film by Beyonce – 20.00; Trolle 3 – 10.00, 13.15, 16.00, 18.15; Uwierz w Mikołaja – 12.30 19.00; Życzenie – 10.00, 12.30, 13.00, 15.35, 17.55 SOBOTA: Callas w Operze Paryskiej, Rok 1958 – 15.00; Chłopi – 19.50; Czas krwawego księżyca – 13.20; Godzilla Minus One – 20.10; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 14.40, 18.05, 20.30; Inspektor Pająk – 10.00; Jedna dusza – 11.00; Kicia Kocia pod choinkę – 10.00; Marvels dubbing – 11.35; Napoleon – 12.10, 15.35, 17.30, 18.50, 20.15; Noc dziękczynienia – 21.25; Poranki: Smerfy – 10.00, 11.30, 13.00; Psi Patrol: Wielki film – 12.20; Renaissance: A film by Beyonce – 19.00; Trolle 3 – 10.00, 11.10, 12.20, 13.30, 14.40, 15.50, 18.10; Uwierz w Mikołaja – 10.00, 20.55; Życzenie – 10.35, 13.00, 14.05, 15.25, 16.30, 17.50 NIEDZIELA: Chłopi – 14.25, 17.05, 20.10; Czas krwawego księżyca – 13.20; Godzilla Minus One – 17.20; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 16.05, 19.30, 20.30; Inspektor Pająk – 10.00; Jedna dusza – 11.00; Kicia Kocia pod choinkę – 10.00; Marvels dubbing – 11.30; Napoleon – 12.10, 15.35, 17.30, 18.50, 20.15; Noc dziękczynienia – 20.55; Poranki: Smerfy – 10.00, 11.30, 13.00; Psi Patrol: Wielki film – 11.20, 13.45; Renaissance: A film by Beyonce – 19.00; Trolle 3 – 10.15, 11.10, 12.25, 13.30, 14.55, 15.50, 18.10; Uwierz w Mikołaja – 19.50; Życzenie – 10.35, 13.00, 14.00, 15.25, 16.25, 17.50

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Chłopi – 09.30; Kicia Kocia pod choinkę – 09.30; Życzenie – 11.00, 13.00, 15.30, 17.15; Koliber – 14.45, 19.45; Niedźwiedzie nie istnieją – 17.30; Napoleon – 19.15 SOBOTA: Koliber – 11.30, 14.45, 19.45; Życzenie – 11.30, 15.30, 17.15; Chłopi – 13.15; Kicia Kocia pod choinkę – 13.30; Niedźwiedzie nie istnieją – 17.30; Napoleon – 19.15 NIEDZIELA: Kicia Kocia pod choinkę – 13.30; Życzenie – 13.45, 15.30, 17.15; ; Koliber – 14.45, 19.45; Niedźwiedzie nie istnieją – 17.30; Napoleon – 19.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Dom Słowo Niedokończona powieść – 19.00 SOBOTA: Koza Nostra. Mama nadchodzi – 15.00; Do you love me? - 17.00; Luksemburg, Lukemburg – 19.00 NIEDZIELA: Szczedryk – 15.00; Kamień. Papier. Granat – 17.00; Żywi – 19.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Dobry piesek! – 19.00 NIEDZIELA: Dobry piesek! – 18.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Napoleon – 19.00; Trolle 3 – 15.00, 17.00 SOBOTA NIEDZIELA: Napoleon – 19.00; Trolle 3 – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Napoleon – 19.00; Trolle 3 – 15.00, 17.00 SOBOTA NIEDZIELA: Napoleon – 18.30; Trolle 3 – 12.30, 14.30, 16.30

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Życzenie – 15.00, 17.00; Napoleon – 19.15 NIEDZIELA: Kicia Kocia pod choinkę – 12.00; Życzenie – 14.00, 16.30; Napoleon – 18.30

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Chłopi – 20.15; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 17.15; Kicia Kocia pod choinkę – 15.45; Kiedy stopi się lód – 19.00; Napoleon – 09.30, 17.00, 19.30; Trolle 3 – 09.00, 14.00, 16.00, 18.00; Uśmiech losu – 20.30; Uwierz w Mikołaja – 15.00, 20.00; Życzenie – 15.15, 17.30 SOBOTA NIEDZIELA: Chłopi – 14.30, 20.15; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 17.15; Kicia Kocia pod choinkę – 12.15, 13.30; Kiedy stopi się lód – 19.00; Napoleon – 17.00, 19.30; Trolle 3 – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Uśmiech losu – 20.30; Uwierz w Mikołaja – 14.45, 20.00; Życzenie – 13.00, 15.15, 17.30

LUBARTÓW – LEWART (ul. Rynek II): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Trolle 3 – 13.00, 17.00; Życzenie – 15.00; Napoleon – 19.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK: Życzenie – 15.15, 17.00; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Życzenie – 15.00, 17.00; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 19.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Napoleon – 19.30; Życzenie – 14.30, 17.00 SOBOTA: Napoleon – 19.30; Życzenie – 12.00, 14.30, 17.00 NIEDZIELA: Napoleon – 19.00; Życzenie – 11.30, 14.00, 16.30