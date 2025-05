Kazimiernikejszyn 2025 – muzyka, przygoda i pozytywna energia w Kazimierzu Dolnym

Tegoroczny Kazimiernikejszyn to połączenie muzyki, kultury, przyrody i dobrej energii. Jest to festiwal, gdzie „muzyka spotyka się z naturą, jasna strona mocy inspiruje do działania, a Kazimierz Dolny – z jego niezwykłą atmosferą i gościnnością – staje się oazą autentyczności”. W praktyce oznacza to, że między koncertami na łonie natury można odpocząć i zrelaksować się, korzystając przy tym z wielu form integracji i kreatywnych propozycji, jakie oferuje Kazimierz Dolny.

Atrakcje i program

Kazimiernikejszyn to przede wszystkim koncerty. Tegoroczny line-up jest bardzo zróżnicowany, to „mieszanka energii i chilloutu”. W tym roku na scenie zobaczymy takich artystów jak: Zalewski, Grubson, The Dumplings Orkiestra, Nosowska/Król, Mrozu, Fisz Emade Tworzywo, Organek, Myslovitz, Kaliber 44 oraz Kazimierska Orkiestra Dziadowska.

Dla uczestników będą przygotowane Strefy relaksu – specjalnie wydzielone miejsca odpoczynku, jak Oddechowisko, gdzie można złapać oddech i zregenerować siły.

Oprócz muzyki czekają na Was Warsztaty i kreatywne strefy – uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach artystycznych, rękodzielniczych i edukacyjnych (np. zajęciach rozwoju osobistego czy ekologicznych). Jeśli komuś mało to dla niego przewidziano dodatkowe aktywności – niestandardowe gry terenowe i zabawy dla ochłonięcia po koncertach. Można tu spodziewać się m.in. Poduszkolotu (zabawnego toru przeszkód z poduszkami), Paprowędrówek (plenerowych gier zręcznościowych) czy cichego silent disco na rynku.

Strefa dla dzieci – „Mała Strefa” przygotowana specjalnie dla najmłodszych festiwalowiczów. Znajdą się tam bezpieczne zabawy i kreatywne zajęcia przeznaczone dla rodzin z dziećmi.



Festiwal będzie prawdziwym świętem autentyczności, przyjaźni i twórczych inspiracji, a jego pełny program dostępny jest na stronie organizatorów www.kazimiernikejszyn.pl

Karnety/bilety dostępne są w internecie.