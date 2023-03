Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [10-12.03]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 10 marca – 12 marca

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Koncert: Stanisława Celińska – 19.00 NIEDZIELA: Skarb – 16.00, 17.30

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Diabelski młyn – 17.00; Prawda – 19.00 SOBOTA: Prawda – 19.00 NIEDZIELA: Prawda – 17.00; Diabelski młyn – 20.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Phantom – 18.00 NIEDZIELA: Phantom – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Tajemniczy Ogród – 09.30, 11.30, 18.00 SOBOTA NIEDZIELA: Na ziarnku grochu – 10.00, 12.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Kongres futurologiczny – 11.00, 19.00 SOBOTA: Kongres futurologiczny – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: Marek Dyjak – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert Arte Dei Suonatori – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D dubbing – 16.10; Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D napisy – 18.50, 21.30; Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka – 17.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 20.30; Creed III – 18.30, 21.00; Filip – 17.50; Heaven in hell – 22.15; Imperium światła – 14.40; Kokainowy miś – 13.50, 17.10, 20.10; Krzyk VI – 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Magic Mike: Ostatni taniec – 21.40; Masz ci los! – 13.10; Pokolenie Ikea – 19.20; Szczęście Mikołajka – 12.20, 16.20; Tar – 15.10; W gorsecie – 18.10; Wieloryb – 20.40; Wróżka zębuszka – 12.10, 14.10, 16.10; Zadra – 14.20, 18.20, 20.20, 22.20 SOBOTA NIEDZIELA: Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D dubbing – 16.10; Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D napisy – 18.50, 21.30; Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka – 15.20, 17.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 20.30; Creed III – 18.30, 21.00; Filip – 17.50; Heaven in hell – 22.15; Imperium światła – 14.40; Kokainowy miś – 13.50, 17.10, 20.10; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 13.10, 15.30; Krzyk VI – 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Magic Mike: Ostatni taniec – 21.40; Masz ci los! – 13.10; Pokolenie Ikea – 19.20; Szczęście Mikołajka – 12.20, 16.20; Tar – 15.10; W gorsecie – 18.10; Wieloryb – 20.40; Wróżka zębuszka – 12.10, 14.10, 16.10; Zadra – 14.20, 18.20, 20.20, 22.20

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Abyzou – 22.00; Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D dubbing – 09.00, 15.50, 18.30; Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D napisy – 21.10; Asteriks i Obeliks: Imperium smoka – 09.00, 10.00, 14.50; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.00; Avatar: Istota wody 3D 4DX dubbing – 10.00; Creed III – 18.50, 21.20; Creed III 4DX – 14.10, 19.20; Filip – 11.20, 20.40; Heaven in hell – 13.20; Kokainowy miś – 17.20, 19.30, 21.40; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 11.45, 14.00, 16.00, 18.20; Krzyk VI 2D – 13.00, 15.30, 18.10, 20.50; Krzyk VI 4DX – 16.30, 21.50; Magic Mike: Ostatni taniec – 16.20; Maskarada – 21.30; Masz ci los! – 15.20; Mumie – 11.00; Plan na miłość – 17.50; Pokolenie Ikea – 11.00, 20.15; Szczęście Mikołajka – 10.00, 14.00, 15.50; W gorsecie – 19.00; Wróżka zębuszka – 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Zadra – 13.10, 17.20, 19.30, 21.40 SOBOTA NIEDZIELA: Azyzou – 22.30; Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D dubbing – 15.50, 18.30; Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D napisy – 21.10; Asteriks i Obeliks: Imperium smoka – 10.00, 12.20, 14.50; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 12.00; Avatar: Istota wody 3D 4DX dubbing – 10.30; Creed III – 18.50, 21.20; Creed III 4DX – 14.10, 19.20; Filip – 11.10, 20.40; Heaven in hell – 13.20; Kokainowy miś – 17.20, 19.30, 21.40; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 10.45, 11.45, 14.00, 16.00, 18.20; Krzyk VI 2D – 13.00, 15.30, 18.10, 20.50; Krzyk VI 4DX – 16.30, 21.50; Magic Mike: Ostatni taniec – 16.20; Maskarada – 21.30; Masz ci los! – 15.20; Mumie – 11.00; Plan na miłość – 17.50; Pokolenie Ikea – 11.00, 20.15; Szczęście Mikołajka – 10.00, 13.50, 15.50; W gorsecie – 19.00; Wróżka zębuszka – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Zadra – 13.10, 17.20, 19.30, 21.40

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D dubbing – 10.30, 15.45; Asteriks i Obeliks: Imperium smoka – 10.00, 14.00, 17.40; Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica skorpiona – 10.00; Creed III – 15.30, 19.25; Filip – 14.30, 17.20, 20.00; Heaven in hell – 20.15; Kokainowy miś – 13.15, 18.05, 20.20; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 12.00, 14.35, 17.00; Krzyk VI – 15.00, 17.50, 20.40; Mumie – 10.00; Opiekun – 12.15; Pokolenie Ikea – 10.00, 12.35, 18.30, 20.10; Szczęście Mikołajka – 10.00, 12.30, 13.30, 15.40, 17.50; Wieloryb – 20.50; Wróżka zębuszka – 09.45, 10.00, 12.05, 14.10, 16.15; Zadra – 18.20, 20.30 SOBOTA: Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D dubbing – 10.10, 15.45; Asteriks i Obeliks: Imperium smoka – 10.00, 12.30, 15.05, 17.40; Creed III – 15.20, 19.25; Filip – 11.40, 14.30, 17.20, 20.00; Heaven in hell – 20.15; Kokainowy miś – 13.00, 18.00, 20.20; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 10.10, 14.35, 17.00; Krzyk VI – 15.00, 17.50, 20.40; Opiekun – 12.15; Pokolenie Ikea – 12.35, 18.30, 20.10; Szczęście Mikołajka – 10.05, 11.20, 13.30, 15.40, 17.50; Titanic. 25. rocznica 3D – 11.45; Wieloryb – 20.50; Wróżka zębuszka – 10.00, 12.05, 14.10, 16.15; Zadra – 18.20, 20.30 NIEDZIELA: Ant-Man i Osa: Kwantomania 2D dubbing – 10.10, 15.45; Asteriks i Obeliks: Imperium smoka – 10.25, 14.45, 17.45; Creed III – 15.20, 19.25; Filip – 11.40, 15.00, 17.20, 20.00; Heaven in hell – 20.15; Il Boemo – 12.00; Kokainowy miś – 13.00, 18.00, 20.20; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 10.10, 17.00; Krzyk VI – 15.00, 17.50, 20.40; Opiekun – 12.35; Pokolenie Ikea – 12.35, 18.30, 20.10; Szczęście Mikołajka – 10.25, 11.20, 13.30, 15.40, 17.50; Titanic. 25. rocznica 3D – 11.45; Wieloryb – 20.50; Wróżka zębuszka – 10.00, 13.00, 14.55, 16.15; Zadra – 18.20, 20.30

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Szczęście Mikołajka – 08.30; Jeżyk i przyjaciele – 09.30; Wróżka zębuszka – 10.30; Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica skorpiona – 11.15; Opiekun – 14.30, 16.30, 17.45; Holy Spider – 15.30; Imperium światła – 18.30; Filip – 20.00 SOBOTA: Jezioro Słone – 10.00; Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica skorpiona – 11.30; Wróżka zębuszka – 12.00; Szczęście Mikołajka – 13.15; Opiekun – 13.30, 15.15, 17.30; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 15.30; Holy Spider – 17.15; Imperium światła – 19.30; Filip – 19.45 NIEDZIELA: Wróżka zębuszka – 13.45; Opiekun – 14.00, 16.00, 18.00; Szczęście Mikołajka – 15.45; Holy Spider – 17.30; Imperium światła – 20.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Aftersun – 17.00; Wieloryb – 19.30 SOBOTA: Wieloryb – 17.00; Aftersun – 19.30 NIEDZIELA: IO – 17.00; Wieloryb – 19.30

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Filip – 19.00 NIEDZIELA: Filip – 18.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Filip – 17.30; Krzyk VI – 20.00; Szczęście Mikołajka – 14.00; Wróżka zębuszka – 15.45 SOBOTA NIEDZIELA: Filip – 17.45; Krzyk VI – 20.15; Opiekun – 15.45; Szczęście Mikołajka – 12.15; Wróżka zębuszka – 10.30, 14.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Filip – 16.00; Pokolenie Ikea – 20.20; Wróżka zębuszka – 14.15; Zadra – 18.25 SOBOTA NIEDZIELA: Filip – 15.30; Pokolenie Ikea – 20.00; Szczęście Mikołajka – 11.30; Wróżka zębuszka – 13.30; Zadra – 18.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Szczęście Mikołajka – 15.15; Ant-Man i Osa: Kwantomania 3D dubbing – 17.15; Holy Spider – 19.50 SOBOTA: Yuku i magiczny kwiat – 12.00; Szczęście Mikołajka – 14.30; Ant-Man i Osa: Kwantomania 3D dubbing – 16.50; Holy Spider – 19.30 NIEDZIELA: Szczęście Mikołajka – 14.30; Ant-Man i Osa: Kwantomania 3D dubbing – 16.50; Holy Spider – 19.30

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Creed III – 18.15; Dwa bilety do Grecji – 11.30, 17.40; Filip – 18.00; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 17.15; Krzyk VI – 20.00; Opiekun – 09.45, 19.30; Pokolenie Ikea – 15.00, 20.30; Super Futrzak ratuje świat – 10.00; Szczęście Mikołaja – 16.00; Wróżka zębuszka – 09.30, 10.30, 15.45; Zadra – 16.15, 20.45 SOBOTA: Asteriks i Obeliks: Imperium smoka – 12.00; Creed III – 18.15; Dwa bilety do Grecji – 17.30; Filip – 18.00; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 14.00; Krzyk VI – 14.15, 20.00; Opiekun – 19.00; Pokolenie Ikea – 16.45, 20.30; Szczęście Mikołaja – 12.00, 14.00, 16.00; Wróżka zębuszka – 13.30, 15.30; Zadra – 16.15, 20.45 NIEDZIELA: Asteriks i Obeliks: Imperium smoka – 12.00; Creed III – 18.15; Dwa bilety do Grecji – 17.30; Filip – 18.00; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 14.00; Krzyk VI – 14.15, 20.00; Opiekun – 15.45, 19.00; Pokolenie Ikea – 20.30; Szczęście Mikołaja – 12.00, 13.45, 17.00; Wróżka zębuszka – 13.30, 15.30; Zadra – 16.15, 20.45

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Ant-Man i Osa: Kwantomania dubbing – 18.00; Pokolenie Ikea – 20.45; Szczęście Mikołajka – 14.00, 16.00 SOBOTA: Ant-Man i Osa: Kwantomania dubbing – 14.30; Ant-Man i Osa: Kwantomania napisy – 19.30 Pokolenie Ikea – 17.15; Ślub doskonały – 10.00; Szczęście Mikołajka – 12.30 NIEDZIELA: Ant-Man i Osa: Kwantomania dubbing – 15.00; Ant-Man i Osa: Kwantomania napisy – 17.45 Pokolenie Ikea – 20.30; Szczęście Mikołajka – 11.00, 13.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Wróżka zębuszka – 14.30; Szkoła magicznych zwierząt – 16.00; Ant-Man i Osa: Kwantomania – 17.45; Opiekun – 20.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK: Szczęście Mikołajka – 16.00; Filip – 17.45; Opiekun – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Szczęście Mikołajka – 15.00; Filip – 17.00; Opiekun – 19.15