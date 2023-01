Horror "M3gan". Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [13-15.01]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 13 stycznia – 15 stycznia:

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Nad Niemnem – 10.00; Diabelski młyn – 19.00 SOBOTA: Nad Niemnem – 18.00; Diabelski młyn – 20.00 NIEDZIELA: Nad Niemnem – 16.00; Diabelski młyn – 20.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): NIEDZIELA: O krasnoludkach i sierotce Marysi – 12.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Alicja w Krainie Czarów – 09.30, 11.30 SOBOTA: Na ziarnku grochu – 10.00, 12.00; Alicja w Krainie Czarów – 16.00 NIEDZIELA: Na ziarnku grochu – 10.00, 12.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak spektakli

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert „Zacznij od Bacha” – 19.00 NIEDZIELA: Niedzielny poranek muzyczny – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 11.10, 13.10; Avatar: Istota wody 2D napisy – 20.30; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 10.30, 17.00, 20.50; Avatar: Istota wody 3D napisy – 14.20, 18.10; Avatar: Istota wody 3D HFR dubbing – 12.00, 16.00; Avatar: Istota wody 3D HFR napisy – 19.50; Gra Fortuny – 13.30, 18.20, 20.50, 22.00; Kierunek: Księżyc! - 10.00, 11.00; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 10.45, 11.00, 11.30, 13.45, 15.10, 16.00, 18.15; M3gan – 15.00, 17.15, 19.30, 21.50; Na twoim miejscu – 16.00, 20.40; Ślub doskonały – 12.30, 14.50, 17.10, 19.20, 21.40; Wielki zielony krokodyl domowy – 10.00; W trójkącie – 17.30; Wystrzałowe wesele – 13.00 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 13.10; Avatar: Istota wody 2D napisy – 11.10, 20.30; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 10.30, 17.00, 20.50; Avatar: Istota wody 3D napisy – 14.20, 18.10; Avatar: Istota wody 3D HFR dubbing – 12.00, 16.00; Avatar: Istota wody 3D HFR napisy – 19.50; Gra Fortuny – 18.20, 20.50, 22.00; Kierunek: Księżyc! - 10.00; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 10.45, 11.00, 11.30, 13.45, 15.10, 16.00, 18.15; M3gan – 17.15, 19.30, 21.50; Mężczyzna imieniem Otto – 15.40; Mumie – 10.50, 15.10; Na twoim miejscu – 13.20, 20.40; Ślub doskonały – 12.30, 14.50, 17.10, 19.20, 21.40; Wielki zielony krokodyl domowy – 10.00; W trójkącie – 17.30; Wystrzałowe wesele – 13.00

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 11.00, 14.50, 18.40; Avatar: Istota wody 2D napisy – 21.10; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 11.50, 15.40, 16.50, 19.30; Avatar: Istota wody 3D napisy – 20.40; Avatar: Istota wody 3D 4DX dubbing – 10.00, 13.50; Avatar: Istota wody 3D 4DX napisy – 17.40, 21.30; Gra Fortuny – 13.30, 16.30, 19.20, 22.15; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 09.30, 11.00, 11.45, 12.15, 14.30, 15.30, 16.20, 17.45; M3gan – 14.40, 17.00, 20.00, 22.00; Na twoim miejscu – 11.10, 14.00, 18.40; Na twoim miejscu – 11.10, 14.00, 18.40; Ślub doskonały – 10.00, 12.10, 14.20, 16.00, 19.00, 21.20; Wielki Zielony Krokodyl Domowy – 10.00, 12.20; W trójkącie – 18.10; Wystrzałowe wesele – 21.00 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 11.00, 14.50, 18.40; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 11.50, 15.40, 16.50, 19.30; Avatar: Istota wody 3D napisy – 20.40; Avatar: Istota wody 3D 4DX dubbing – 10.00, 13.50; Avatar: Istota wody 3D 4DX napisy – 17.40, 21.30; Gra Fortuny – 13.40, 16.30, 19.30, 22.15; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 10.00, 11.00, 11.30, 12.15, 13.15, 14.30, 15.30, 16.15, 17.45; M3gan – 15.00, 17.10, 20.00, 22.00; Mężczyzna imieniem Otto – 19.00; Mumie – 11.00, 13.00; Na twoim miejscu – 11.10, 14.00, 18.40; Na twoim miejscu – 11.20, 18.30, 20.50; Ślub doskonały – 10.00, 12.10, 14.20, 16.00, 18.10, 21.30; W trójkącie – 20.20; Wystrzałowe wesele – 13.40

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 10.00, 11.00, 18.20; Avatar: Istota wody 2D napisy – 14.15; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 09.45, 15.15; Avatar: Istota wody 3D napisy – 19.20; Gra fortuny – 15.35, 18.10, 20.45; Kot w bytach: Ostatnie życzenie – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30; M3gan – 15.40, 18.05, 20.30; Na twoim miejscu – 18.00, 20.55; Pan Zabawka – 12.15; Ślub doskonały – 12.45, 15.05, 17.25, 19.45; Wielki zielony krokodyl domowy – 10.40; W trójkącie – 14.50, 20.10; Wystrzałowe wesele – 13.10, 20.25; Yuku i magiczny kwiat – 10.00, 13.55 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 10.10, 18.20; Avatar: Istota wody 2D ukraiński dubbing – 10.00; Avatar: Istota wody 2D napisy – 14.15; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 11.10, 15.15; Avatar: Istota wody 3D napisy – 19.20; Gra fortuny – 15.35, 18.10, 20.45; Kot w bytach: Ostatnie życzenie – 10.00, 11.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30; M3gan – 15.40, 18.05, 20.30; Mumie – 12.30; Na twoim miejscu – 18.00, 20.55; Pan Zabawka – 10.00; Ślub doskonaly – 12.45, 15.05, 17.25, 19.45; Wielki zielony krokodyl domowy – 10.40; W trójkącie – 14.50, 20.10; Wystrzałowe wesele – 13.10, 20.25; Yuku i magiczny kwiat – 10.45, 13.55; Zadziwiający kot Maurycy – 12.40

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Yuku i magiczny kwiat – 10.00; Uwolnić Poly – 11.45; Zadziwiający kot Maurycy – 14.00; W trójkącie – 14.15, 19.30; Na twoim miejscu – 16.00; Lunana. Szkoła na końcu świata – 17.15; Godland – 19.45 SOBOTA NIEDZIELA: Yuku i magiczny kwiat – 12.00; Zadziwiający kot Maurycy – 13.15; W trójkącie – 14.15, 19.30; Fabelmanowie – 15.00; Na twoim miejscu – 17.45; Lunana. Szkoła na końcu świata – 12.15, 17.15; Godland – 19.45

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): brak seansów

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: W trójkącie – 19.00 NIEDZIELA: W trójkącie – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): brak seansów

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Gra fortuny – 21.45; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Whitney Houston: I wanna dance with somebody – 19.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Kot w butach: Ostatnie życzenie – 14.45, 17.00; Na twoim miejscu – 18.50; Wystrzałowe wesele – 21.00 SOBOTA NIEDZIELA: Kot w butach: Ostatnie życzenie – 11.30, 13.45, 16.00; Na twoim miejscu – 18.00; Wystrzałowe wesele – 20.10

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Kot w butach: Ostatnie życzenie – 15.15, 17.30; Fabelmanowie – 19.40

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Avatar: Istota wody 3D dubbing – 09.00, 13.00, 16.45; Gra fortuny – 17.30, 20.15; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 14.00, 15.45, 18.00; Lunana. Szkoła na końcu świata – 19.00; Na twoim miejscu – 18.30, 20.30; Ślub doskonały – 10.00, 16.15, 20.45; Wystrzałowe wesele – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Avatar: Istota wody 2D dubbing – 13.45; Avatar: Istota wody 3D dubbing – 13.00, 16.45; Gra fortuny – 17.30, 20.15; Kot w butach: Ostatnie życzenie – 12.00, 13.30, 15.45, 18.00; Lunana. Szkoła na końcu świata – 19.00; Mumie – 14.15; Na twoim miejscu – 18.30, 20.30; Ślub doskonały – 16.15, 20.45; Wystrzałowe wesele – 20.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Kot w butach: Ostatnie życzenie – 13.00, 15.30, 17.45; Whitney Houston: I wanna dance with somebody – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Kot w butach: Ostatnie życzenie – 11.00, 13.15, 15.30, 17.45; Whitney Houston: I wanna dance with somebody – 20.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK: Yuku i magiczny kwiat - 14.45; Wielki zielony krokodyl domowy – 16.00; Pan Zabawka – 18.00; Na twoim miejscu – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Yuku i magiczny kwiat - 12.45; Wielki zielony krokodyl domowy – 14.00; Mumie – 16.00; Pan Zabawka – 17.45; Na twoim miejscu – 20.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Kot w butach: Ostatnie życzenie – 15.00, 17.00; Ślub doskonały – 19.30