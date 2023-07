Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [14.07-16.07]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 14 lipca – 16 lipca

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak spektakli

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Lublin Jazz Festiwal: Koncert Zvanai – 19.00; Lublin Jazz Festiwal: Koncert Purple is the Color – 20.30; Lublin Jazz Festiwal: Koncert Skalpel – 22.00 SOBOTA: Lublin Jazz Festiwal: Koncert Nezlamni Quartet – 19.00; Lublin Jazz Festiwal: Koncert The Richard Spaven Trio feat. Terndayi – 20.30 NIEDZIELA: Lublin Jazz Festiwal: Koncert Michał Jan & Immortal Onion – 18.30; Lublin Jazz Festiwal: Koncert Steve Turre Sextet – 20.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak koncertów

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Alibi.com 2 – 16.30; Bez urazy – 22.20; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 10.10, 13.20, 14.30, 17.50; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 16.40, 20.10, 21.00; Mała Syrenka 2D dubbing – 11.40; Między nami żywiołami – 10.10, 11.10, 12.40, 13.40, 15.10, 16.10, 17.40, 20.00; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 11.00, 13.30, 16.00, 18.40; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 10.40, 13.00, 14.00, 16.20, 17.20, 18.30, 19.40, 20.40, 21.50; Miss Kraken. Ruby Gillman – 11.20; Naznaczony: Czerwone drzwi – 21.10, 22.20; Spider-Man: Poprzez Multiwersum napisy – 13.30; Super Mario Bros. Film dubbing – 10.50 SOBOTA: Bez urazy – 21.20; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 10.10, 13.20, 14.30, 17.50; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 16.40, 20.10, 21.00; Mała Syrenka 2D dubbing – 11.40; Między nami żywiołami – 10.10, 11.10, 12.40, 13.40, 15.10, 16.10, 17.40, 19.50; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.40, 11.00, 13.30, 16.00, 18.50; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 10.40, 13.00, 14.00, 16.20, 17.20, 18.30, 19.40, 20.40, 21.50; Miss Kraken. Ruby Gillman – 13.10; Naznaczony: Czerwone drzwi – 18.20, 20.50, 22.15; Spider-Man: Poprzez Multiwersum napisy – 15.30; Super Mario Bros. Film dubbing – 10.50 NIEDZIELA: Bez urazy – 21.20; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 10.10, 13.20, 14.30, 17.50; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 16.40, 20.10, 21.00; Mała Syrenka 2D dubbing – 11.40; Między nami żywiołami – 10.10, 11.10, 12.40, 13.40, 15.10, 16.10, 17.40, 19.50; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.40, 11.00, 13.30, 16.00, 18.50; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 10.40, 13.00, 14.00, 16.20, 17.20, 18.30, 19.40, 20.40, 21.50; Miss Kraken. Ruby Gillman – 13.10; Naznaczony: Czerwone drzwi – 18.20, 20.50; Spider-Man: Poprzez Multiwersum napisy – 15.30; Super Mario Bros. Film dubbing – 10.50

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Alibi.com 2 – 18.30; Boogeyman – 21.00; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia 2D napisy – 18.50, 22.00; Lato, kiedy nauczyłam się latać - 13.50; Między nami żywiołami 2D – 10.10, 11.20, 12.30, 13.50, 15.00, 16.20, 17.30; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.00, 11.10, 13.40, 16.10, 18.40; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One 2D – 10.30, 12.40, 13.40, 16.00, 17.00, 20.20; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One 4DX – 11.40, 15.00, 18.20, 21.40; Miss Kraken. Ruby Gillman – 11.40; Naznaczony: Czerwone drzwi – 13.10, 20.00, 22.20; Spider-Man: Poprzez Multiwersum 2D dubbing – 15.30; Super Mario Bros. Film dubbing – 11.00; Szybcy i wściekli 10 2D – 20.30; Transformers: Przebudzenie bestii 2D dubbing – 15.50 SOBOTA NIEDZIELA: Boogeyman – 21.30; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia 2D dubbing – 10.20, 13.30, 16.40, 19.50; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia 2D napisy – 18.50, 20.00, 22.00; Lato, kiedy nauczyłam się latać - 13.40; Między nami żywiołami 2D – 10.10, 11.20, 12.30, 13.50, 15.00, 16.20, 17.30; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.00, 11.10, 13.40, 16.10, 18.30; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One 2D – 10.30, 12.40, 13.40, 16.00, 17.00, 19.20, 20.20; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One 4DX – 11.40, 15.00, 18.20, 21.40; Miss Kraken. Ruby Gillman – 11.30; Naznaczony: Czerwone drzwi – 14.00, 19.10, 20.50; Spider-Man: Poprzez Multiwersum 2D dubbing – 16.20; Super Mario Bros. Film dubbing – 11.50; Szybcy i wściekli 10 2D – 20.40; Transformers: Przebudzenie bestii 2D dubbing – 15.40; Wszystko o moim starym – 18.20

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Bez urazy – 21.30; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 10.40, 17.20; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 14.00, 20.40; Mała Syrenka 2D dubbing – 10.25; Między nami żywiołami – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.25, 17.30, 19.00; Między nami żywiołami dubbing ukraiński – 13.25; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30; Miss Kraken. Ruby Gillman – 16.00; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 10.00, 12.30, 13.30, 16.00, 19.30; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One dubbing ukraiński – 20.05; Naznaczony: Czerwone drzwi – 18.15, 20.45; Spider-Man: Poprzez Multiwersum dubbing – 20.00; Super Mario Bros. Film – 10.10 SOBOTA: Bez urazy – 21.10; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 10.40, 17.20; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 14.00, 20.40; Mała Syrenka 2D dubbing – 10.25; Między nami żywiołami – 11.15, 12.20, 13.50, 14.55, 16.25, 17.30, 19.00; Między nami żywiołami dubbing ukraiński – 13.25; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.00, 11.15, 13.45, 14.45, 16.15, 17.15, 18.45; Miss Kraken. Ruby Gillman – 10.00, 16.00; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 10.00, 12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One dubbing ukraiński – 20.05; Naznaczony: Czerwone drzwi – 18.15, 20.45; Spider-Man: Poprzez Multiwersum dubbing – 19.45; Super Mario Bros. Film – 10.10, 12.30 NIEDZIELA: Bez urazy – 21.10; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 10.40, 17.20; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 14.00, 20.40; Mała Syrenka 2D dubbing – 10.25; Między nami żywiołami – 11.15, 12.20, 13.50, 14.55, 16.25, 17.30, 19.00; Między nami żywiołami dubbing ukraiński – 13.25; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.00, 11.15, 12.25, 13.45, 16.15, 17.15, 18.45; Miss Kraken. Ruby Gillman – 10.00, 16.00; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 10.00, 12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One dubbing ukraiński – 20.05; Naznaczony: Czerwone drzwi – 18.15, 20.45; Spider-Man: Poprzez Multiwersum dubbing – 19.45; Super Mario Bros. Film – 10.10; Tokijskie opowieści. Sztuka stolicy Japonii – 15.00

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Szkoła magicznych zwierząt – 10.30, 12.15; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 12.05; Super Mario Bros. Film – 14.00; Indiana Jones i artefakt przeznaczenia dubbing – 14.00; Indiana Jones i artefakt przeznaczenia napisy – 17.00, 20.00; Sytuacja awaryjna – 15.45; Osiem gór – 17.45; Arcydzieło czyli dekalog producenta filmowego – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 13.45; Indiana Jones i artefakt przeznaczenia dubbing – 14.00; Super Mario Bros. Film – 15.45; Indiana Jones i artefakt przeznaczenia napisy – 17.00, 20.00; Osiem gór – 17.45; Sytuacja awaryjna – 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: OnArt 2023 – 18.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Sytuacja awaryjna – 19.00 NIEDZIELA: Sytuacja awaryjna – 18.00

KINA PERŁA (ul. Bernardyńska 15): PIĄTEK: King Richard: Zwycięska rodzina – 21.00 SOBOTA: Zabij to i wyjedź z tego miasta – 21.00 NIEDZIELA: Między lustrami - 21.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 19.30; Między nami żywiołami – 10.30, 12.45, 15.00, 17.15

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 18.00; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 20.45; Między nami żywiołami – 11.30, 13.45, 16.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Dzika banda – 12.50; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 14.50; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 17.00; Houria – 20.00 SOBOTA: Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 14.50; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 17.00; Houria – 20.00 NIEDZIELA: Titina – 12.00; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 14.50; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 17.00; Houria – 20.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 16.00; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 19.15; Między nami żywiołami – 10.00, 13.00, 15.30, 18.00; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.30, 14.45, 17.00; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 13.15, 16.30, 19.45; Naznaczony: Czerwone drzwi – 19.00, 20.30; Sytuacja awaryjna – 19.30 SOBOTA: Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 16.00; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 19.15; Między nami żywiołami – 13.00, 15.30, 18.00; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 12.30, 14.45, 17.00; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 13.15, 16.30, 19.45; Naznaczony: Czerwone drzwi – 19.00, 20.30; Sytuacja awaryjna – 19.30 NIEDZIELA: Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 16.00; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia napisy – 19.15; Między nami żywiołami – 13.00, 15.30, 18.00; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 12.15, 12.30, 14.45, 17.00; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 13.15, 16.30, 19.45; Naznaczony: Czerwone drzwi – 19.00, 20.30; Sytuacja awaryjna – 19.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 14.15, 16.15; Bez urazy – 18.15; Odludzie – 20.15

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Chłopiec z niebios – 20.15; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 17.00; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 13.00, 15.15 SOBOTA NIEDZIELA: Chłopiec z niebios – 20.15; Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia dubbing – 17.00; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.00, 13.00; Sytuacja awaryjna – 15.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 12.30; Indiana Jones i artefakt przeznaczenia 2D dubbing – 14.45; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 17.30, 20.30