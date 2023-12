Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [15-17.12]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 15 grudnia – 17 grudnia

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Lear – 19.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Sposób na Alcybiadesa – 09.00, 12.00

OPERA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK SOBOTA: Baron Cygański – 18.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy – 09.30, 11.30 SOBOTA: Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy – 16.00 NIEDZIELA: Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy – 12.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Hańba – 17.00; Pod lodem – 19.00; Zoja Biełachwościk / Kupałowcy – 20.00 SOBOTA: Hańba – 19.30; Władzimir Piatrowicz: Czasy secondhand – 20.00; Pod lodem – 21.30 NIEDZIELA: Hańba – 15.00; Pod lodem – 17.00; Zmicer Waynowski: W poszukiwaniu dyktatora – 20.00; Olena Jurkiewicz: Granice wojny – 21.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert świąteczny – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: 20000 Gatunków Pszczół – 21.10; Chłopi – 13.40, 16.10; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 10.00, 13.20, 16.30, 19.40; Kicia Kocia pod choinkę – 10.00, 11.10, 12.30, 13.50; Nagle – 18.40; Napoleon – 11.40, 17.10, 20.20; Noc dziękczynienia – 21.40; Nóż w nocnej ciszy – 19.10; Siła naszych marzeń – 09.30; Służka – 14.50, 21.20; Trolle 3 – 13.30, 15.40, 17.50; Uwierz w Mikołaja – 15.10, 17.20, 19.30; Wonka dubbing – 10.30, 11.30, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00; Wonka napisy – 11.00, 13.00, 15.30, 19.00, 20.30, 21.30; Życzenie – 10.00, 12.50, 15.00, 17.00 SOBOTA NIEDZIELA: 20000 Gatunków Pszczół – 21.10; Chłopi – 13.40, 16.10; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 13.20, 16.30, 19.40; Kicia Kocia pod choinkę – 10.00, 11.10, 12.30, 13.50; Nagle – 18.40; Napoleon – 11.40, 17.10, 20.20; Noc dziękczynienia – 21.40; Nóż w nocnej ciszy – 19.10; Służka – 14.50, 21.20; Trolle 3 – 11.20, 13.30, 15.40, 17.50; Uwierz w Mikołaja – 15.10, 17.20, 19.30; Wonka dubbing – 10.30, 11.30, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00; Wonka napisy – 11.00, 13.00, 15.30, 19.00, 20.30, 21.30; Życzenie – 10.40, 11.15, 12.50, 15.00, 17.00

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Chłopi – 16.50; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 13.10, 16.30, 19.40; Inspektor Pająk – 11.20; Kicia Kocia pod choinkę – 11.55; Napoleon – 13.20, 16.30, 19.50; Noc dziękczynienia – 19.10, 21.30; Nóż w nocnej ciszy – 20.00, 22.20; Służka – 20.15, 22.10; Trolle 3 – 09.00, 11.30, 13.40, 14.50, 15.40, 17.50; Uwierz w Mikołaja – 19.50, 22.00; Wonka 2D dubbing – 09.00, 09.30, 11.00, 12.50, 13.30, 15.20, 16.00, 17.50, 18.30; Wonka 2D napisy – 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 21.00; Wonka 4DX dubbing – 12.00, 14.30, 17.00; Wonka 4DX napisy – 19.30, 22.00; Życzenie – 09.00, 11.10, 12.40, 13.20, 15.30, 17.40 SOBOTA: Chłopi – 16.50; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 13.10, 16.30, 19.40; Inspektor Pająk – 11.20; Kicia Kocia pod choinkę – 10.40, 11.55; Napoleon – 13.20, 16.30, 19.50; Noc dziękczynienia – 19.10, 21.30; Nóż w nocnej ciszy – 20.00, 22.20; Służka – 20.15, 22.10; Trolle 3 – 10.45,, 11.30, 13.40, 14.50, 15.40, 17.50; Uwierz w Mikołaja – 19.50, 22.00; Wonka 2D dubbing – 10.00, 11.00, 12.50, 13.30, 15.20, 16.00, 17.50, 18.30; Wonka 2D napisy – 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 21.00; Wonka 4DX dubbing – 12.00, 14.30, 17.00; Wonka 4DX napisy – 19.30, 22.00; Życzenie – 10.30, 11.10, 12.40, 13.20, 15.30, 17.40 NIEDZIELA: Chłopi – 16.50; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 13.10, 16.30, 19.40; Inspektor Pająk – 11.20; Kicia Kocia pod choinkę – 10.40, 11.55; Napoleon – 13.20, 16.30, 19.50; Noc dziękczynienia – 19.10, 21.30; Nóż w nocnej ciszy – 20.00; Służka – 20.15; Trolle 3 – 10.45, 11.30, 13.40, 14.50, 15.40, 17.50; Uwierz w Mikołaja – 19.50, 22.00; Wonka 2D dubbing – 10.00, 11.00, 12.50, 13.30, 15.20, 16.00, 17.50, 18.30; Wonka 2D napisy – 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 21.00; Wonka 4DX dubbing – 12.00, 14.30, 17.00; Wonka 4DX napisy – 19.30, 22.00; Życzenie – 10.30, 11.10, 12.40, 13.20, 15.30, 17.40

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Akira – 17.10, 20.00; Chłopi – 14.30, 19.50; Godzilla Minus One – 11.40, 20.40; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 12.15, 20.15; Kajtek czarodziej – 10.00; Kicia Kocia pod choinkę – 11.10, 15.00, 16.25; Napoleon – 12.00, 14.05, 19.55; Śnieżne Boże Narodzenie z Andre Rieu – 18.00; Trolle 3 – 10.00, 15.45, 18.00; Uwierz w Mikołaja – 10.00, 17.30; Wonka dubbing – 11.00, 13.50, 14.50, 16.30, 17.30, 19.10; Wonka napisy – 12.40, 15.20, 18.00, 20.10; Życzenie – 09.45, 15.20, 17.35 SOBOTA: Akira – 15.00, 20.30; Chłopi – 19.55; Godzilla Minus One – 12.05, 20.20; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 16.25; Kicia Kocia pod choinkę – 10.30, 12.00, 13.30, 15.00; Napoleon – 13.00, 19.45; Poranki: Smerfy – 10.00, 11.30; Seventeen Tour „Follow” to Japan – 17.00; Śnieżne Boże Narodzenie z Andre Rieu – 18.00; Trolle 3 – 10.00, 11.15, 13.30, 15.45, 18.00; Uwierz w Mikołaja – 17.30, 20.55; Wonka dubbing – 10.00, 11.10, 12.10, 13.50, 14.50, 16.30, 17.30, 19.10; Wonka napisy – 12.40, 15.20, 17.50, 20.10; Życzenie – 10.30, 12.50, 15.10 NIEDZIELA: 17.25, 20.10; Chłopi – 19.25; Godzilla Minus One – 11.45, 20.35; Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży – 20.15; Kicia Kocia pod choinkę – 10.25, 11.55, 13.25, 14.35, 16.00; Napoleon – 12.55, 16.20, 19.45; Poranki: Smerfy – 10.00, 11.30; Royal Opera House: Dziadek do orzechów – 15.00; Trolle 3 – 10.00, 11.15, 13.30, 15.45, 18.00; Uwierz w Mikołaja – 18.15, 20.55; Wonka dubbing – 10.15, 11.10, 12.10, 13.50, 14.50, 16.30, 17.30, 19.10; Wonka napisy – 12.55, 15.35, 18.15, 20.10; Życzenie – 10.00, 12.20, 14.40, 17.00

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Życzenie – 08.30; Matka Teresa. Nie ma większej miłości – 09.30, 12.45; Wonka – 11.00, 17.30; Nagle – 12.00; Chłopi – 15.00; Kiedy stopi się lód – 16.45; Opętanie – 19.45; Buena Vista Social Club – 20.00 SOBOTA: Życzenie – 09.00, 13.15; Pati i klątwa Posejdona – 09.45; Nagle – 10.45, 17.45; Inspektor Pająk – 11.30; Wonka – 12.45, 17.15; Chłopi – 15.00; Matka Teresa. Nie ma większej miłości – 15.00; Koliber – 19.45; Kiedy stopi się lód – 20.00 NIEDZIELA: Wonka – 12.30, 14.45; Życzenie – 12.45; Matka Teresa. Nie ma większej miłości – 15.30; Śnieżne Boże Narodzenie Andre Rieu – 17.00; Nagle – 17.45; Kiedy stopi się lód – 20.00; Koliber – 20.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): NIEDZIELA: W trójkącie – 17.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Napoleon – 19.00 NIEDZIELA: Napoleon – 18.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Kicia Kocia pod choinkę – 15.00; Trolle 3 – 16.15; Wonka – 18.00, 20.15 SOBOTA NIEDZIELA: Kicia Kocia pod choinkę – 11.30, 12.45; Trolle 3 – 16.15; Wonka – 14.00, 18.00, 20.15

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Sound of Freedom. Dźwięk wolności – 20.00; Trolle 3 – 14.00; Wonka – 17.45; Życzenie – 16.00 SOBOTA NIEDZIELA: Kicia Kocia pod choinkę – 10.30; Trolle 3 – 11.30; Uwierz w Mikołaja – 20.00; Wonka – 13.30, 17.45; Życzenie – 15.45

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Kicia Kocia pod choinkę – 15.30; Uśmiech losu – 17.00; Noc dziękczynienia – 19.15 SOBOTA: Najpiękniejsze święta – 15.00; To właśnie miłość – 17.00; Noc dziękczynienia – 19.45 NIEDZIELA: Kicia Kocia pod choinkę – 12.30; Najpiękniejsze święta – 13.45; To właśnie miłość – 16.15; Noc dziękczynienia – 18.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Kicia Kocia pod choinkę – 16.45; Siła naszych marzeń – 10.00; Służka – 20.30; Trolle 3 – 17.00; Uwierz w Mikołaja – 12.15, 19.00; Wielki wóz – 18.30; Wonka dubbing – 09.00, 09.30, 11.00, 15.00, 17.30; Wonka napisy – 20.00; Życzenie – 09.00, 18.15 SOBOTA NIEDZIELA: Kicia Kocia pod choinkę – 13.30; Śnieżne Boże Narodzenie z Andre Rieu – 14.30, 17.30; Służka – 20.30; Trolle 3 – 14.45, 17.00; Uwierz w Mikołaja – 19.00; Wielki wóz – 18.30; Wonka dubbing – 12.30, 15.00, 17.30; Wonka napisy – 20.00; Życzenie – 12.15

LUBARTÓW – LEWART (ul. Rynek II): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Trolle 3 – 13.00; Wonka – 15.00, 17.30; Uwierz w Mikołaja – 20.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK: Kicia Kocia pod choinkę – 13.30; Trolle 3 – 14.30, 16.30; Jak zostać świętym Mikołajem 3 – 18.30; Ślicznotka 2: Początek – 20.15 SOBOTA: Kicia Kocia pod choinkę – 12.30; Trolle 3 – 14.30, 16.30; Jak zostać świętym Mikołajem 3 – 18.30; Ślicznotka 2: Początek – 20.15 NIEDZIELA: Kicia Kocia pod choinkę – 14.45; Trolle 3 – 14.30, 16.30; Jak zostać świętym Mikołajem 3 – 18.30; Ślicznotka 2: Początek – 20.15

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Mukliki – 14.00; Trolle 3 – 15.45, 18.00; Wonka – 20.15 SOBOTA: Mukliki – 10.30; Niewierni w Paryżu – 19.00; Trolle 3 – 12.15, 14.30; Wonka – 16.45 NIEDZIELA: Mukliki – 12.45; Niewierni w Paryżu – 16.45; Trolle 3 – 10.30, 14.30; Wonka – 19.00