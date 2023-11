Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [3-5.11]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 3 listopada – 5 listopada

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): brak spektakli

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Hamlet na sprzedaż – 19.00 SOBOTA: Diabelski młyn – 17.00; Hamlet na sprzedaż – 19.00 NIEDZIELA: Diabelski młyn – 16.00; Hamlet na sprzedaż – 18.00

OPERA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK SOBOTA: Skrzypek na dachu – 18.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Słowik i babka natura – 09.30, 11.30 SOBOTA: Słowik i babka natura – 16.00 NIEDZIELA: Słowik i babka natura– 12.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Sprawiedliwi – 17.00; Ciii... - 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert: Muzyczny nagrobek – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Chłopi – 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 20.30; Czas krwawego księżyca – 15.40, 19.50; Egzorcysta. Wyznawca – 22.00; Fletnik – 21.40; Kajtek czarodziej – 10.10, 11.00, 12.30, 14.50, 17.10; Lęk – 19.50; Miało cię nie być – 20.00; Pati i klątwa Posejdona – 10.20, 11.40, 12.40, 15.00, 17.20; Pięć koszmarnych nocy – 15.10, 17.00, 18.10, 19.30, 20.40, 22.00; Przejścia – 19.30; Psi patrol: Wielki film – 09.30, 10.30, 11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 16.00, 17.40; Slotherhouse: Leniwa śmierć – 21.50; Sposób na ducha – 11.10, 13.20; Teściowie 2 – 13.20; Uwierz w Mikołaja – 17.30, 19.40, 22.10; Zielona granica – 14.10 SOBOTA NIEDZIELA: Chłopi – 10.00, 12.30, 15.30, 18.00, 20.30; Czas krwawego księżyca – 15.40, 19.50; Egzorcysta. Wyznawca – 22.00; Fletnik – 21.40; Kajtek czarodziej – 10.10, 11.00, 12.30, 14.50, 17.10; Lęk – 19.50; Miało cię nie być – 20.00; Pati i klątwa Posejdona – 10.20, 11.40, 12.40, 15.00, 17.20; Pięć koszmarnych nocy – 15.10, 17.00, 18.10, 19.30, 20.40, 22.00; Przejścia – 19.30; Psi patrol: Wielki film – 10.30, 11.40, 12.40, 13.50, 14.50, 16.00, 17.40; Slotherhouse: Leniwa śmierć – 21.50; Sposób na ducha – 11.10, 13.20; Teściowie 2 – 13.20; Uwierz w Mikołaja – 17.30, 19.40, 22.10; Zielona granica – 14.10

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Chłopi – 11.40, 14.20, 17.00, 20.30; Czas krwawego księżyca – 15.00, 19.10; Kajtek czarodziej – 12.50, 15.20, 17.50; Klub cudownych kobiet – 14.30; Kosmici w mojej szkole – 12.20; Miało cię nie być– 16.30; Pati i klątwa Posejdona – 12.20, 14.40, 16.50; Pięć koszmarnych nocy – 13.05, 15.30, 16.30, 19.00, 21.30, 22.20; Piła X 2D – 22.20; Psi Patrol: Wielki film – 11.00, 12.10, 14.20; Różyczka 2 – 18.40; Slotherhouse: Leniwa śmierć – 21.50; Sposób na ducha – 12.50; Taylor Swift The Eras Tour – 19.00; The Palace – 19.40; Uwierz w Mikołaja – 18.00, 20.10; Zielona granica – 21.00 SOBOTA NIEDZIELA: Chłopi – 11.40, 14.20, 17.00, 20.30; Czas krwawego księżyca – 15.00, 19.10; Kajtek czarodziej – 10.20, 12.50, 15.20, 17.50; Klub cudownych kobiet – 14.30; Kosmici w mojej szkole – 10.10, 12.20; Miało cię nie być– 16.30; Pati i klątwa Posejdona – 10.10, 12.20, 14.40, 16.50; Pięć koszmarnych nocy – 13.05, 15.30, 16.30, 19.00, 21.30, 22.20; Piła X 2D – 22.20; Psi Patrol: Wielki film – 10.00, 11.00, 12.10, 14.20; Różyczka 2 – 18.40; Slotherhouse: Leniwa śmierć – 21.50; Sposób na ducha – 10.40, 12.50; Taylor Swift The Eras Tour – 19.00; The Palace – 19.40; Uwierz w Mikołaja – 18.00, 20.10; Zielona granica – 21.00

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Chłopi – 15.10, 18.00, 20.40; Czas krwawego księżyca – 19.35; Kajtek czarodziej – 11.00, 13.20, 15.05, 17.30; Lęk – 20.00; Miało cię nie być – 21.05; Pati i klątwa Posejdona – 10.00, 13.05, 15.20, 17.40; Pięć koszmarnych nocy - 12.05, 14.40, 15.40, 17.00, 18.15, 19.35, 20.50; Pięć koszmarnych nocy dubbing ukraiński - 17.50; Psi Patrol: Wielki film – 11.00, 13.20, 15.20, 17.15; Różyczka 2 – 20.25; Slotherhouse: Leniwa śmierć – 15.45; Sposób na ducha – 10.00, 14.45; Taylor Swift The Eras Tour – 17.35; Uwierz w Mikołaja – 20.00 SOBOTA: Chłopi – 11.20, 15.10, 17.30, 20.10; Czas krwawego księżyca – 19.35; Inspektor Pająk – 11.40; Kajtek czarodziej – 10.45, 13.10, 15.35, 18.00; Lęk – 18.30; Miało cię nie być – 20.50; Pati i klątwa Posejdona – 10.40, 13.00, 15.20, 17.40; Pięć koszmarnych nocy - 11.50, 14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.35, 20.50; Pięć koszmarnych nocy dubbing ukraiński - 12.35, 17.50; Psi Patrol: Wielki film – 10.15, 11.00, 12.35, 13.20, 14.55, 17.15; Różyczka 2 – 20.25; Sposób na ducha – 10.15, 13.50, 16.10; Taylor Swift The Eras Tour – 14.00; Teściowie 2 – 20.25; Uwierz w Mikołaja – 20.00 NIEDZIELA: Chłopi – 12.20, 15.10, 17.30, 20.10; Czas krwawego księżyca – 19.35; Inspektor Pająk – 11.40; Kajtek czarodziej – 10.45, 13.10, 15.35, 18.00; Lęk – 18.30; Miało cię nie być – 20.50; O psie, który jeździł koleją – 10.15; Pati i klątwa Posejdona – 10.40, 13.00, 15.20, 17.40; Pięć koszmarnych nocy - 11.50, 14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.35, 20.50; Pięć koszmarnych nocy dubbing ukraiński - 12.35, 17.50; Pocałunek Klimta. O obrazach mistrza secesji wiedeńskiej – 15.00; Psi Patrol: Wielki film – 10.00, 11.00, 12.35, 13.20, 15.00, 17.15; Różyczka 2 – 20.25; Sposób na ducha – 10.15, 13.50, 16.10; Teściowie 2 – 20.25; Uwierz w Mikołaja – 20.00

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Psi patrol. Wielki film – 09.30, 13.30; Klub cudownych kobiet – 10.30; Oblicze Jezusa – 13.30; Kajtek czarodziej – 15.00; Chłopi – 15.30; Lęk – 18.00; The Palace – 20.00 SOBOTA: Lęk – 11.30, 20.15; Oblicze Jezusa – 13.30; Kajtek czarodziej – 15.00; Chłopi – 15.30, 18.00 NIEDZIELA: Psi patrol. Wielki film – 13.30; Kajtek czarodziej – 15.00; Lęk – 15.30; The Palace – 20.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Poprzednie życie – 18.00; Zielona granica – 20.00 SOBOTA: Zielona granica – 18.00; Poprzednie życie – 20.45 NIEDZIELA: Poprzednie życie – 17.00; Zielona granica – 19.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Po cichu – 19.00 SOBOTA: Eden – 19.00 NIEDZIELA: Trudno tak – 18.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Kajtek czarodziej – 16.15; Miało cię nie być – 18.15; Psi patrol. Wielki film – 14.15; Różyczka 2 – 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Kajtek czarodziej – 16.15; Miało cię nie być – 18.15; Psi patrol. Wielki film – 12.15, 14.15; Różyczka 2 – 20.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Chłopi – 20.00; Kajtek czarodziej – 12.00, 16.00; Psi patrol. Wielki film – 14.00; Różyczka 2 – 18.00 SOBOTA: Chłopi – 16.00; Kajtek czarodziej – 14.00; Psi patrol. Wielki film – 12.00; Różyczka 2 – 20.15; Teściowie 2 – 18.15

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA: Pati i klątwa Posejdona – 15.00; Różyczka 2 – 17.00; Lęk – 19.15 NIEDZIELA: Pati i klątwa Posejdona – 14.30; Różyczka 2 – 16.30; Lęk – 18.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Chłopi – 09.30, 13.45, 17.00; Czas krwawego księżyca - 16.15; Kajtek czarodziej – 10.00, 12.30, 17.45; Lęk – 20.15; Pati i klątwa Posejdona – 14.45; Pięć koszmarnych nocy – 13.00, 18.00, 20.30; Psi Patrol: Wielki film – 13.30, 15.45; Siła naszych marzeń – 09.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 10.30; The Palace – 19.30; Uwierz w Mikołaja – 15.30, 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Chłopi –13.45, 17.00; Czas krwawego księżyca - 16.15; Kajtek czarodziej – 12.30, 17.45; Lęk – 20.15; Pati i klątwa Posejdona – 14.45; Pięć koszmarnych nocy – 13.00, 18.00, 20.30; Psi Patrol: Wielki film – 13.30, 15.45; The Palace – 19.30; Uwierz w Mikołaja – 15.30, 20.00

LUBARTÓW – LEWART (ul. Rynek II): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Pati i klątwa Posejdona – 15.00; Kajtek czarodziej – 17.00; Różyczka 2 – 19.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Muklki – 15.00; Sposób na ducha – 16.30; Miało cię nie być – 18.15; Figurant – 20.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Kajtek czarodziej – 14.00; Czas krwawego księżyca – 18.30; Różyczka 2 – 16.15 SOBOTA: Kajtek czarodziej – 10.30, 13.00; Czas krwawego księżyca – 18.00; Różyczka 2 – 15.30 NIEDZIELA: Kajtek czarodziej – 10.30, 13.00; Czas krwawego księżyca – 17.30; Różyczka 2 – 15.00