W kinie o sztuce - OnArt 2023

W ramach przeglądu będzie można zobaczyć najnowsze autorskie filmy o architekturze, artystach czy twórczych podróżach, ale też o problemach, które się ze sztuką wiążą.



Już 7 lipca widzowie zobaczą trzy produkcje w języku angielskim. "The Rough Skin of Angels" to opowieść o tajemniczych obrazach Jana Vermeera, które przedstawiały jedną historię. "Aktion B" to z kolei wyjątkowa opowieść o tysiącach dębów przed Muzeum Fridericianum w Kassel w Niemczech. Wreszcie pełnometrażowe "The Voyage" opowiada o rodzinie Wexlerów, którzy opuścili Niemcy po dojściu do władzy przez Nazistów. W kraju pozostała jednak matka - Sonia. Jej wnuk, autor filmu, próbuje po latach odkryć jej historię.



Lubelska edycja festiwalu będzie się odbywać w każdy piątek wakacji o godz. 18 w Centrum Kultury. Wstęp na projekcje jest bezpłatny.