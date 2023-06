Weekend w Kinie Perła

Kolejny weekend czerwca w Kinie Perła zainauguruje pokaz popularnej komedii "Głupi i głupszy". To historia dwóch przyjaciół, którzy przemierzają drogi i miasta Ameryki, by oddać zgubioną przez atrakcyjną kobietę walizkę. W filmie wystąpili Jim Carrey i Jeff Daniels.



W sobotę, 17 czerwca, będzie można z kolei zobaczyć dramat "Cicha ziemia". Anna i Adam wynajmują wakacyjny dom na słonecznej włoskiej wyspie. Na miejscu okazuje się, że wymarzona willa nie spełnia ich oczekiwań, a wyspa boryka się z brakiem wody. Obecność wynajętego do naprawy basenu robotnika rozpocznie nieoczekiwany łańcuch niepokojących zdarzeń.



W niedziele organizatorzy zapraszają na projekcję "Bodies, Bodies, Bodies". Ubiegłoroczny film Haliny Reijn został bardzo dobrze przyjęty przez krytykę i widzów. To thriller o grupie znajomych, którzy spędzają weekend w oddalonej od cywilizacji luksusowej posiadłości. Nie wiedzą jednak, że wśród nich kryje się zabójca.



Ponadto w następnym tygodniu będzie można zobaczyć jeszcze filmy "Paryż, 13 dzielnica" (21 czerwca) oraz "Baby Broker" (22 czerwca).



Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny. Projekcje zaczynają się o godz. 21.