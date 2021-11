Gutek zaśpiewa w Domu Kultury

Nowoczesne kratki ściekowe - odwodnienie i blokada przykrych zapachów w jednym

Nowoczesne kratki ściekowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby łączyć w sobie minimalistyczny design oraz rozbudowaną funkcjonalność. Dbają o to, aby skutecznie odwadniać rozmaite obiekty, a jednocześnie eliminują występowanie przykrych zapachów. Wystarczy wybrać odpowiedni model do konkretnego pomieszczenia, a następnie go zamontować i cieszyć się jego funkconalnością.