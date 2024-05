„Muzeum na kółkach” odwiedzi Końskowolę

„Muzeum na kółkach” to podróżująca wystawa edukacyjna przygotowana przez Muzeum Żydów Polskich POLIN. W ten sposób mobilna ekspozycja upamiętnia i popularyzuje historię polskich Żydów oraz wielokulturową przeszłość Polski. Każdego roku wystawa odwiedza mniejsze miejscowości – liczące do 50 tysięcy mieszkanek i mieszkańców. W czerwcu muzeum odwiedzi Tomaszów Lubelski (11-13 czerwca) oraz Wisznice (15-17 czerwca). Na spotkaniach będzie można zobaczyć: trójwymiarową makietę sztetla, najważniejsze wydarzenia związane z historią Żydów polskich, poznać język hebrajski i jidysz oraz zobaczyć cenne judaika, które przybliżą nam religijne zwyczaje Żydów. Serce wystawy stanowi interaktywna mapa, przygotowana specjalnie dla każdej odwiedzanej miejscowości. Mapa zawiera punkty związane z żydowską historią miejsca - z uwzględnieniem instytucji życia społecznego i religijnego, zakładów usługowych, przedsiębiorstw, a także miejsc powojennego upamiętnienia. Dzięki mapie młodsi mieszkańcy lepiej poznają historię swojego miasta, a starsi dzielą się wspomnieniami o dawnych żydowskich sąsiadach.

Pawilon wystawowy Muzeum stanie na Rynku w Końskowoli obok Ratusza i będzie dostępny dla zwiedzających przez trzy dni od 10 do 12 maja w następujących godzinach:

10 maja w godz. 9.00- 16.00, 11 maja w godz. 10.00-17.00, 12 maja w godz. 9.00- 16.00. Natomiast w niedzielę (12 maja) o godzinie 13.00 na ścianie Ratusza zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca Żydów pomordowanych w Końskowoli podczas II wojny światowej. W uroczystości wezmą udział poczty sztandarowe organizacji gminnych i zaproszeni goście – między innymi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.