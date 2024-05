Grzegorz Turnau w CSK

Oprócz znakomitych gości usłyszymy największe przeboje artysty oraz piosenki z najnowszej płyty. Koncerty w ramach "Trasy XL" to wydarzenia pełne niespodzianek, podczas których zaprasza publiczność do wspólnego śpiewania piosenek. Artysta debiutował w 1984 r., wykonując piosenkę „Znów wędrujemy”, która zapewniła mu pierwszą nagrodę na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W rezultacie artysta został zaproszony do słynnej Piwnicy pod Baranami. Występował z wieloma artystami, m.in.: z Anną Marią Jopek, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Magdą Umer, Zbigniewem Zamachowskim, zespołem Raz Dwa Trzy, a jego płyty wielokrotnie zyskiwały statusy złotej i platynowej. Początek koncertu o godzinie 19:00.